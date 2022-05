Feliz Dia do Trabalhador 2022: Google celebra a data com Doodle

O Dia do Trabalhador 2022, ou Dia do Trabalho, é o tema do Doodle exibido na página inicial do Google neste domingo, dia 1º de maio. Hoje, a tradicional logo da empresa no buscador foi substituída por uma ilustração com seis mãos de trabalhadores utilizando ferramentas de diferentes profissões. É possível identificar um mecânico, um agricultor, um pintor, um confeiteiro, um profissional de construção e um funcionário da área da educação na ilustração.

Além do Brasil, o Doodle também está sendo exibido em vários países da Europa e África, além da Tailândia e Coreia do Sul, na Ásia. A ilustração aparece tanto na versão do buscador para celulares Android e iPhone (iOS) quanto para PC. Ao ser clicada, a imagem leva o usuário a uma pesquisa sobre o “Dia do Trabalhador”. O Google homenageia o “Labour Day”, como é chamado em inglês, desde 2010, sempre com diferentes ilustrações. Neste ano a empresa não informou em sua página de Doodles quais artistas foram os responsáveis pela ilustração exibida.

Dia do Trabalhador

Não é só no no Brasil que o Dia do Trabalho é celebrado. O dia 1º de maio é considerado um feriado nacional em diversas regiões do mundo. O objetivo é celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. No Brasil, a data é comemorada desde 1925, celebração iniciada pelo então presidente Artur Bernardes. A instituição do salário mínimo brasileiro e a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também foram realizadas na mesma data, nos anos de 1940 e 1943, respectivamente, sancionadas por Getúlio Vargas.

Historicamente, a celebração teve início em homenagem a um protesto de trabalhadores realizado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Na ocasião, em 1º de maio de 1886, um grupo de trabalhadores exigia a redução da jornada de trabalho, de 13 para oito horas diárias. O ato envolveu mais de 300 mil manifestantes em greve e resultou em confrontos com a polícia e morte de operários. A data, no entanto, só se tornou feriado em 1919, após manifestações realizadas na França.

