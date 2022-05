FIFA 22 vai testar crossplay em partidas online; veja como jogar

👉 Qual é o melhor jogo: FIFA ou eFootball? Opine no Fórum do TechTudo

Segundo a EA Sports os testes serão aplicados a apenas os modos Amistoso e Temporadas para reduzir as chances de introduzir novos erros no FIFA 22. Além disso, a desenvolvedora informa que o feedback da comunidade com estes dois modos em teste será o suficiente para aprimorar a funcionalidade. Para adiantar a vida dos jogadores, antes mesmo de disponibilizarem o crossplay, a EA Sports já preparou um guia de como funciona a plataforma.