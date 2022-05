Final Fantasy 7 Remake e GhostWire: Tokyo estão mais baratos nesta semana

Dando início aos grandes descontos da temporada de férias, está acontecendo a Megapromoção da Epic Games Store, com até 75% de desconto em títulos do catálogo. O site oferece ainda um cupom que abate 25% do valor em compras qualificadas, incluindo Cyberpunk 2077, Sifu e Kena: Bridge of Spirits. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

PlayStation

A loja da Sony traz uma seleção de games variados com grandes descontos, com destaque para The Witcher 3: Wild Hunt, Mortal Kombat 11 Ultimate e a antologia de Far Cry, que inclui os principais jogos da série a um preço mais acessível. Até o dia 9 de junho, também é possível levar a edição deluxe de The Last of Us 2 pela metade do preço. Confira as principais promoções da PS Store nas linhas abaixo:

Xbox

FIFA 22 apareceu com grande desconto na loja digital da Microsoft, oferecendo uma oportunidade para os entusiastas de jogos de futebol arrematarem o game com um preço convidativo. Já os que preferem franquias clássicas podem aproveitar Streets of Rage 4 e Sonic Mania pela metade do preço nesta semana. Também vale destacar os seguintes títulos entre as ofertas da loja da Microsoft:

A Epic Games Store traz grandes descontos no seu catálogo até o dia 16 de junho, dando início à temporada de ofertas de férias nas lojas digitais. Entre os nomes mais chamativos, estão Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn: Complete Edition e Hades. Vale destacar que compras com valor mínimo de R4 74,99 são elegíveis a um cupom de 25% de desconto, que é aplicado automaticamente. As ofertas na Epic Games Store também incluem:

A plataforma da Valve chama a atenção com o Festival de Corrida, com vários jogos do gênero a preços convidativos. Entre os destaques estão Hot Wheels Unleashed, Need for Speed Heat e Forza Horizon 4. O catálogo também traz No Man’s Sky, Maneater e The Crew 2 com descontos. Confira as ofertas da Steam a seguir:

Com informações de PlayStation, Xbox, Epic Games e Steam