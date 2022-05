Flamengo Los Grandes: veja o que muda no time com compra da Simplicity

A Los Grandes, organização de esports que nasceu no Free Fire , anunciou a compra de 20% da Simplicity Brasil, nesta segunda-feira (23). A empresa faz a gestão do Flamengo Esports no Campeonato Brasileiro de League Of Legends ( CBLOL ) e é, ainda, responsável pela vaga no torneio. Por conta da novidade, a partir do segundo split do CBLOL , previsto para começar no dia 11 de junho, o time passa a jogar como Flamengo Los Grandes e começa uma gestão conjunta até a transição completa para Los Grandes.

O que muda?

Segundo informações esclusivas do GE, a partir de 2023 o time passará a se chamar apenas "Los Grandes", e o Flamengo deixará de ser representado no CBLOL. No próximo ano a organização fundada por Rodrigo "El Gato" terá ainda a opção de comprar 100% da Simplicity.

Comentando o anúncio, El Gato citou as torcidas "apaixonadas" das duas organizações como um dos pontos que incentivou o prosseguimento da parceria. "A partir de agora ambas podem se unir e convidamos os Rubro-Negros para surfar com a gente na nossa grande onda laranja", comentou.

E os jogadores?

Para o segundo split do CBLOL 2022, não deve haver mudanças no elenco por parte da Los Grandes. Embora a organização vá dividir o nome da equipe ainda em 2022, o regulamento do CBLOL não permite a compra completa de Simplicity Brasil - por isso a aquisição de apenas 20% da companhia. Sendo assim, o GE relata que neste primeiro momento as duas partes farão a gestão em conjunto, mas a Los Grandes não terá influência na definição dos jogadores contratados para sequência do campeonato em 2022.

É o fim do Flamengo Esports?

Pelo menos no CBLOL sim, visto que a Simplicity não irá mais operar no LOL e a empresa é dona da vaga do Flamengo no torneio. Tudo é parte do acordo fechado em 2020, quando o Rubro-Negro licenciou o uso da marca nos esports para a empresa norte-americana. A Simplicity assumiu o comando em todas as modalidades de jogos, sem interferência do Flamengo.

Desde então, o time participou de três finais do CBLOL e em uma delas, 2019, conquistou o título. Apesar da entrada da Los Grandes, o GE informa que a Simplicity colocou-se à disposição do Flamengo para administrar a divisão de futebol virtual até junho de 2023, que é quando termina o acordo.

A entrada da Los Grandes no CBLOL é parte de uma expansão para além do universo do Free Fire. Além da presença no Battle Royale da Garena, que tornou a organização famosa, a Los Grandes está presente nos competitivos de League of Legends: Wild Rift, Valorant e Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) - tanto no profissional quanto no Academy.