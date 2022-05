Fobia St. Dinfna Hotel: veja gameplay e requisitos do jogo de terror

O game se passa na cidade fictícia de Treze Ilhas, no interior de Santa Catarina, onde fica o assombrado Hotel Santa Dinfna. No jogo, um jornalista novato chamado Roberto Leite Lopes recebe uma dica para uma matéria promissora sobre o hotel. No entanto, ao chegar no local, não encontra seu contato e nada paranormal acontece por dias, até o surgimento de um fantasma de uma menina com uma máscara de gás.