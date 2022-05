Fogão smart: qual a vida útil do eletrodoméstico?

Mesmo nos mercados internacionais, os fogões smart são lançamentos recentes e que vêm evoluindo juntamente com a proposta de casa inteligente e a Internet das Coisas. O avanço do 5G parece ser a resposta para o grande salto da conectividade dos dispositivos, veículos, equipamentos e soluções smart, para que fiquem o tempo todo conectadas, sem instabilidade e com a maior velocidade possível.

De forma geral, os fabricantes indicam que a vida útil de um fogão smart é de aproximadamente 10 anos, com os devidos cuidados, a manutenção correta e as atualizações do sistema operacional do eletrodoméstico, via Wi-Fi.

O prazo de 10 anos é bastante similar com o que as marcas do mercado nacional trabalham atualmente no segmento de eletrodomésticos. Isso também indica o tempo que as marcas devem manter peças de reposição para os produtos que estão nas lojas atualmente. Com os devidos cuidados e uma manutenção regular, essa vida útil pode se estender.

Em mercados onde já estão disponíveis, encontramos fogões smart em modelos de piso ou de embutir, similares aos equipamentos que vemos por aqui. Praticamente todos os modelos são grandes: de 5 ou 6 bocas, com queimadores de dupla, tripla e quadrichama, nos fogões à gás, ou com 4 ou 5 pontos de contato nos fogões elétricos com mesa no estilo cooktop.

Existem também os cooktops smart, com um pouco mais de diversidade em tamanhos, desde os aparelhos pequenos e portáteis, até os modelos de 4 e 5 contatos, destinados a bancadas grandes.

Por aqui, é provável que as marcas sigam o padrão de seus produtos mais premium, facilitando a vida dos consumidores que vão substituir seus fogões, fornos e cooktops convencionais por novos modelos conectados à Internet.

Diferenciais

A maioria dos fogões inteligentes a gás que encontramos no mercado internacional conta com acendimento superautomático e eletrônico das bocas, via controle manual ou digital.

Eles possuem queimadores de tamanho variado, para se adequar a diferentes situações, como já encontramos em fogões topo de linha nacionais. Assim como fogões e cooktops elétricos e por indução, nos quais os contatos também têm tamanhos e formatos diversos para atender a diferentes preparos, com a vantagem da redução no desperdício de calor, já que este é transferido diretamente para as panelas.

As fabricantes divulgam que os fogões, fornos e cooktops smart chegam às cozinhas com sensores mais modernos e controles digitais, que permitem uma regulagem mais precisa da temperatura no forno e das bocas ou contatos.

Entretanto, o principal diferencial é mesmo a conectividade à Internet, via Wi-Fi doméstico, e tudo o que isso possibilita. O usuário pode controlar os equipamentos pelo painel de comando, presencialmente na cozinha, e também por celular ou tablet, inclusive remotamente, pelo aplicativo do fabricante instalado.

É possível monitorar todo o funcionamento, o consumo de energia e gás, o tempo dos preparos e ainda verificar se esqueceu o forno ligado, podendo desligá-lo de onde estiver. O sistema pode ainda emitir notificações no celular quando o timer programado chegar ao fim.

Quando trocar o fogão?

Você sabe quais são os sinais que mostram que chegou a hora de trocar o seu fogão? As próprias fabricantes listam os possíveis problemas:

- chama baixa, que se apaga constantemente ou nem acende, em razão de bicos injetores obstruídos, sujos ou danificados por umidade

- chama amarela, também relacionada com sujeira, obstrução ou danos nos injetores e queimadores

- problema no acendimento automático, normalmente em razão de sujeira, umidade e falta de manutenção

- problema na parte elétrica do fogão, levando a dificuldade no acendimento automático das bocas e forno

- dificuldade em acender o forno e mantê-lo aceso

- vazamentos de gás

Em situações como essas, a melhor solução é chamar um técnico ou a assistência autorizada da marca para revisar o equipamento e fazer a manutenção. No caso de falhas mais graves ou repetitivas, o que vai levar a um custo cada vez maior nos consertos, pode ser o sinal de que chegou a hora de trocar o fogão velho por um modelo novo.