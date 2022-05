Fortnite: Colisão marca fim da Temporada 2 do Capítulo 3; veja detalhes

Fortnite vai encerrar sua Temporada 2 do Capítulo 3 a partir de 4 de junho, às 17h, com o evento Colisão. Assim como nas outras vezes, esse será um acontecimento único, e jogadores não vão conseguir reviver toda a ação no futuro. Dessa forma, a Epic Games sugeriu a criadores de conteúdo e usuários gravarem as partidas par assistir depois, já que não serão disponibilizados replays dos jogos.

Como incentivo para participar, a desenvolvedora liberou uma Tela de Carregamento e uma Música do Lobby exclusivas como recompensa para quem entrar no jogo à partir das 9h do dia 4 de junho. Para celebrar a ocasião, a loja de itens também terá Trajes da Equipe de Armas Tech disponíveis para comprar. Confira a seguir mais detalhes do evento Colisão e o fim da temporada atual de Fortnite.

1 de 1 Evento Colisão marca o fim da atual temporada no Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games Evento Colisão marca o fim da atual temporada no Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

👉 Como melhorar desempenho do PC no Fortnite? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Para participar, você precisará reunir um grupo com quatro jogadores. A lista de partidas estará disponível 30 minutos antes de a ação começar oficialmente. Como o evento de encerramento ocorre no dia 4 de junho, é esperado que a nova temporada já esteja disponível no dia seguinte, mas não há confirmação por parte da Epic Games. Mas, antes de encerrar a atual temporada, a recomendação é concluir as tarefas que ainda restam para receber as recompensas disponíveis. São elas:

Concluir as Tarefas Especiais do Gatuno;

Juntar os OmniChips restantes para desbloquear as variantes da Picareta OmniLâmina;

Trocar as Estrelas de Batalha restantes por recompensas.

Enquanto as Estrelas de Batalha que sobrarem serão trocadas por recompensas disponíveis ao final da temporada, os OmniChips serão excluídos de vez. Vale ressaltar que Tarefas e recompensas de pacotes serão mantidos para a próxima temporada, semelhante ao que ocorreu em temporadas anteriores.

Também foi informado que a Semana Barganha das Boas começa no dia 31 de maio a partir das 10h. Essa será a oportunidade para gastar suas barras de ouro nos serviços de personagens e das trocas de itens exóticos antes que elas expirem ao final da temporada.