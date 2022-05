Fortnite volta ao iPhone (iOS) via Xbox Cloud Gaming; veja como jogar

Fortnite está de volta aos dispositivos iPhone ( iOS ) e iPad graças a uma parceria entre Epic games e Microsoft via Xbox Cloud Gaming . Dessa forma, mesmo usuários sem assinatura ativa no Xbox Game Pass poderão acessar o Battle Royale pelo navegador, o que também será possível em celulares Android e PCs com Windows . A volta do game aos dispositivos da Apple era algo bastante esperado pelos fãs desde o banimento do jogo pela fabricante em meio a uma briga judicial com a produtora. Veja a seguir mais detalhes da chegada de Fortnite ao Xbox Cloud Gaming e saiba como jogar o Battle Royale no iPhone (iOS).

O popular Battle Royale da Epic Games apresenta combates entre 100 jogadores, em modo solo ou cooperativo, com o objetivo de ser o único (ou o único esquadrão) sobrevivente. Pelo Xbox Cloud Gaming será possível jogar o game em dispositivos e tablets com suporte a controles na tela de toque (Touch Control) ou com um joystick compatível.

No final de 2021 o jogo deu início a seu capítulo 3 com um novo mapa que inverteu a ilha do jogo. Recentemente, o título recebeu participações especiais como o Dr. Estranho e os lutadores Blanka e Sakura, de Street Fighter.

O Xbox Game Pass está disponível em várias modalidades. As mais básicas oferecem mais de 100 jogos para jogar a partir de R$ 29,90 por mês nos consoles Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ou, no mesmo preço preço, para PC, mas com alguns títulos diferentes. Já a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate inclui a Xbox Live Gold para jogar online, o EA Play de bônus. Além disso, traz também o Xbox Cloud Gaming (em fase beta no Brasil), que permite jogar games na nuvem nos consoles, smartphones e PC, direto pelo navegador de Internet.

Segundo a Microsoft, há planos para trazer mais jogos gratuitos no futuro para o Xbox Cloud Gaming. O Xbox Game Pass tem sido um grande diferencial nos consoles da empresa e já conta com mais de 25 milhões de assinantes, de acordo com números liberados em janeiro. Desses, cerca de 10 milhões já testaram jogar na nuvem pelo serviço. Um dos pontos fortes é o lançamento simultâneo dos jogos exclusivos da Microsoft, como Forza Horizon 5 e Halo Infinite, que chegam ao serviço sem custos extra. Alguns games de empresas como EA e Ubisoft também ficam disponíveis dessa forma por tempo limitado.

Como jogar Fortnite no Xbox Cloud Gaming?

Para começar a jogar basta acessar o site oficial do Xbox Cloud Gaming (https://www.xbox.com/play), realizar o login com uma conta da Microsoft (ou criar uma, caso o usuário ainda não a possua) e selecionar Fortnite. É necessário ter uma boa conexão com a Internet para transmitir os dados e um dispositivo compatível, como iPhone (iOS), iPadOS, Android ou PC com Windows.

Banimento de Fortnite: Apple vs Epic Games

A "volta" de Fortnite aos dispositivos da maçã remete ao banimento do game pela Apple, o que aconteceu em 13 de agosto de 2020. O título foi removido da App Store quando a produtora Epic Games adicionou uma opção de pagamento direto no game, que permitia aos usuários comprarem a moeda virtual V-Buck sem passar pela loja digital da Apple, que, por sua vez, cobra 30% sobre a transação.

A disputa levou a um processo da Epic Games contra a Apple, sob a afirmação de que a empresa estaria praticando um monopólio. A Apple ganhou o processo em uma primeira etapa, mas há uma apelação ainda em andamento. Ainda assim, desde então usuários de iPhone e iPad não conseguem jogar o Battle Royale via App Store.