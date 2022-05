Franquia de jogos FIFA vai mudar de nome para EA Sports FC; entenda caso

Os rumores de que o contrato de licenciamento seria encerrado circulam desde outubro do ano passado , na época ambas as partes fizeram comunicados públicos, mas só agora a decisão foi confirmada.

Segundo a empresa, FIFA 23 promete ser o maior e mais completo game da série, com a maior quantidade de novidades, modos de jogo, conteúdo da Copa do Mundo, ligas, competições e jogadores licenciados. Durante o lançamento de FIFA 22, um comunicado da EA Sports já mencionava que o estúdio considerava a ideia de uma mudança de nome. Segundo o NY Times, a disputa começou quando a FIFA exigiu um valor de US$ 1 bilhão (mais de R$ 5,13 bilhões) pela licença do nome a cada 4 anos.