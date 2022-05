Free Fire: segunda edição da C.O.P.A. FF dará prêmio de R$ 1 milhão

A segunda edição da C.O.P.A. FF foi revelada pela Garena nesta sexta-feira (6) e traz como temática uma "Corrida do Milhão". O torneio reunirá as 18 equipes classificadas para a Série A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8 e mais seis convidadas na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão. A competição acontecerá entre os dias 22 de junho e 2 de julho e terá transmissão ao vivo nos canais oficiais do Free Fire Esports no YouTube , na BOOYAH! Live e no TikTok .

A C.O.P.A. FF: Corrida do Milhão vai trazer um formato que apresenta semelhanças com o visto na LBFF, mas também terá novidades, a começar pelos mapas onde as equipes disputarão as quedas. Além dos já tradicionais Purgatório, Kalahari e Bermuda, a segunda edição da C.O.P.A. FF também colocará os competidores para duelarem em Alpine, lançado em dezembro de 2021 e que ainda não apareceu no cenário competitivo de Free Fire.

Na primeira fase, os times participantes serão divididos em quatro grupos com seis integrantes cada. As partidas serão realizadas entre dois grupos, que disputarão quatro quedas em quatro mapas. Assim como na LBFF, haverá pontos por colocação e um por cada abate conquistado. As equipes também serão recompensadas com três pontos caso façam o primeiro abate de uma queda. Nos últimos dias da fase, as pontuações de colocação e de abates vão valer o dobro.

Para a segunda e última fase, avançam apenas as 12 melhores equipes. Todas elas terão os pontos zerados. Também não há pontos bônus nessa fase, no entanto, a fórmula do score por cada abate e por colocação permanecerá a mesma para a final, que será decidida em até oito quedas. A primeira equipe que chegar a 100 pontos será considerada a campeã da C.O.P.A. FF: Corrida do Milhão.