Galaxy M12 vs Galaxy M11: veja o que muda no preço e na ficha técnica

O Galaxy M12 chegou ao Brasil em 2021 como sucessor do celular intermediário Galaxy M11. A ficha técnica do aparelho tem características parecidas com as da geração anterior, como no caso da bateria, que manteve a mesma capacidade de carga e promessa de ficar até dois dias longe das tomadas. Já a tela e o processador evoluíram no modelo mais recente. Confira o embate Galaxy M12 vs Galaxy M11 nas linhas a seguir.

O Galaxy M12 desembarcou no país pelo preço sugerido de R$ 1.599, mas já pode ser encontrado na Amazon por cifras a partir de R$ 1.149 - desconto de R$ 450. Já o Galaxy M11 foi anunciado no mercado nacional em junho de 2020 por R$ 1.699 e hoje em dia pode ser encontrado no varejo online na mesma faixa de preço do smartphone mais recente.

2 de 7 Galaxy M11 vem com câmera tripla, snapdragon 450 e leitor biométrico — Foto: Reprodução/GSM Arena Galaxy M11 vem com câmera tripla, snapdragon 450 e leitor biométrico — Foto: Reprodução/GSM Arena

Tela e design

3 de 7 Galaxy M12 tem câmera de selfies no formato de gota e tela maior — Foto: Reproduçã/Samsung Galaxy M12 tem câmera de selfies no formato de gota e tela maior — Foto: Reproduçã/Samsung

A tela do Galaxy M12 ficou maior, com 6,5 polegadas contra 6,4 polegadas do Galaxy M11. Por conta disso, a resolução também teve um pequeno salto apenas para acompanhar a densidade de pixels do modelo mais recente, mas ambas são HD+.

O Galaxy M12 veio com uma novidade importante para ser observada: taxa de atualização de 90 Hz. A tecnologia permite que o painel exiba efeitos de animação de sistema mais fluidos e tem melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade.

4 de 7 Galaxy M11 tem câmera selfie no formato de furo sobre a tela e traseira lisa — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy M11 tem câmera selfie no formato de furo sobre a tela e traseira lisa — Foto: Reprodução/Samsung

O design sofreu algumas mudanças. Embora a frente seja praticamente idêntica nos dois, a carcaça do M12 ficou maior para comportar o novo tamanho de tela e a posição das câmeras traseira e de selfie também ficaram diferentes.

A ficha técnica do Galaxy M12 menciona a presença da proteção Gorilla Glass 3, que garante resistência superior contra riscos e arranhões na tela do produto. Vale mencionar que a Samsung não especifica nenhuma proteção especial no Galaxy A11. De todo modo, é altamente recomendado o uso de películas e capas protetoras nos smartphones.

As cores disponíveis para o M11 são preto, azul e violeta. Já o M12 chegou em azul, preto e verde.

Câmeras do Galaxy M12

5 de 7 Galaxy M12 tem câmera principal de 48 MP — Foto: TechTudo Galaxy M12 tem câmera principal de 48 MP — Foto: TechTudo

A Samsung destaca bastante a capacidade de os smartphones fazerem fotos com boa qualidade. O Galaxy M12 ganhou uma câmera a mais, além de um sensor principal de maior resolução (48 MP contra 13 MP do M11). Recursos como modo retrato, que desfoca o fundo das imagens, são marca registrada das duas gerações.

Apesar de o celular mais novo ter uma câmera macro, que não está presente no M11, vale mencionar que ela tem apenas 2 MP e os resultados em baixa luz tendem a ser pouco satisfatórios.

O conjunto de câmeras do Galaxy M11 é o seguinte:

Principal de 13 MP (f/1.8)

Ultra wide de 5 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 8 MP (f/2.0)

Já o arranjo fotográfico do Galaxy M12 fica assim:

Principal de 48 MP (f/2.0)

Ultra wide de 5 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 8 MP (f/2.2)

Para vídeos, tanto o Galaxy M12 quanto o Galaxy M11 suportam gravação em Full HD a 30 quadros por segundo, não só pela câmera principal traseira, como pela frontal. Vale ressaltar que, embora o M12 tenha mais resolução na câmera principal traseira, o M11 tem uma lente com maior abertura de foco. E isso o torna, teoricamente, um pouco mais eficiente em condições de baixa iluminação.

Desempenho e armazenamento

6 de 7 Galaxy M11 tem menos memória RAM que o modelo mais novo — Foto: Reprodução/GizChina Galaxy M11 tem menos memória RAM que o modelo mais novo — Foto: Reprodução/GizChina

O processador do Galaxy M11 é o Qualcomm Snapdragon 450, que promete desempenho satisfatório em tarefas do dia a dia. O chip tem oito núcleos de 1,8 GHz de velocidade. Enquanto isso, o Galaxy M12 oferece um chip Samsung Exynos 850, também de oito núcleos, mas com velocidade máxima de 2,0 GHz.

Para multitarefas, o M12 fica na frente por oferecer 4 GB de RAM contra 3 GB do modelo mais velho. Os valores são considerados suficientes para executar o Android de maneira satisfatória para os padrões atuais. O armazenamento interno do M11 e M12 é de 32 GB e 64 GB, respectivamente. Os dois celulares suportam expansão de memória via cartão micro SD de até 512 MB no M11 e 1 TB no M12.

Bateria do Samsung M12

A Samsung deu atenção especial no quesito autonomia energética, equipando tanto o Galaxy M11 quanto o Galaxy M12 com uma bateria de longa duração, com 5.000 mAh de capacidade. Essa especificação promete, de acordo com a marca sul-coreana, até dois dias longe da tomada. Ambos contam com tecnologia de carregamento rápido de 15W.

Versão do Android

7 de 7 One UI no Galaxy M12 dá cara nova ao sistema Android — Foto: Divulgação/Samsung One UI no Galaxy M12 dá cara nova ao sistema Android — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy M11 sai de fábrica com o Android 10, mas a Samsung já liberou o Android 11 para o modelo. A empresa não informou se ele receberá o Android 12.

Por outro lado, o Galaxy A12, já vem com o Android 11, e está apto para receber o Android 12, versão mais atual do sistema do Google. O Android presente nos celulares Galaxy traz a interface personalizada One UI, da Samsung, que conta com recursos extras.

Recursos adicionais

As funções adicionais não mudam muito entre os dois celulares Samsung. Eles trazem recursos como leitor de impressões digitais – na parte traseira no M11 e no botão de bloqueio de tela no M12. A ficha técnica de ambos não menciona a existência de NFC. Sendo assim, não é possível utilizá-los para realizar pagamento por aproximação.

Preço do Galaxy M12

Disponível nas cores preto, azul e violeta, o Galaxy M11 foi anunciado no mercado nacional em junho de 2020 por R$ 1.699, mas hoje em dia pode ser visto na internet por cerca de R$ 1.000. Já o Galaxy M12, que desembarcou no Brasil em junho de 2021, pode ser adquirido nas tonalidades preto, azul ou verde. O preço de lançamento era de R$ 1.599, mas ele pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.149.

Confira abaixo a ficha técnica comparativa de Galaxy M11 e Galaxy M12

Galaxy M11 vs Galaxy M12 Especificações Galaxy M11 Galaxy M12 Lançamento junho 2020 junho 2021 Preço de lançamento R$ 1.699 R$ 1.599 Preço atual R$ 1.000 R$ 1.149 Tela 6,4 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela HD+ (1560 x 720 pixels) HD+ (720 x 1600 pixel) Processador Snapdragon 450 SAMSUNG Exynos 850 Memória RAM 3 GB 4 GB Armazenamento 32 GB 64 GB Cartão de memória sim – microSD sim – microSD Câmera traseira Principal de 13 MP + Ultra wide de 5 MP + Profundidade de 2 MP Principal de 48 MP + Ultra wide de 5 MP + Profundidade de 2 MP + Macro de 2 MP Câmera frontal 8 megapixels 8 megapixels Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Sistema Android 10 Android 11 Dimensões e peso 161,4 x 76,3 x 9 mm; 197 gramas 164 x 75.9 x 9.7 mm; 214 gramas Cores disponíveis preto, azul e violeta preto, azul e verde

Com informações de Samsung