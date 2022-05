Galaxy Note 20 Ultra ainda vale a pena? Descubra preço e ficha técnica

O celular de ponta Galaxy Note 20 Ultra está há quase dois anos no mercado, mas segue relevante para os padrões atuais. O dispositivo Samsung oferece uma ficha técnica com alguns dos recursos presentes em modelos poderosos de hoje, como suporte à caneta S Pen e câmera de 108 MP. Por conta disso, o smartphone é indicado para quem busca experiência premium e boa relação custo-benefício. Confira a seguir todos os detalhes da variante mais potente da última geração da linha Galaxy Note .

No vídeo abaixo, confira os detalhes do Galaxy Note 20 e outros lançamentos da Samsung em 2020:

Galaxy Z Fold 2, Note 20 e mais: veja quatro lançamentos da Samsung

Tela e design do Note 20 Ultra

2 de 10 Galaxy Note 20 Ultra: tela de 6,9 polegadas em painel AMOLED Dinâmico 2X — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Note 20 Ultra: tela de 6,9 polegadas em painel AMOLED Dinâmico 2X — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Com design minimalista, o Galaxy Note 20 Ultra possui estrutura de metal com detalhes refinados. O telefone conta com tela de 6,9 polegadas, que dispõe da proteção contra impactos e riscos Gorilla Glass Victus. Já para os cuidados com água e poeira, o celular premium possui a certificação IP68, que garante que o aparelho possa ficar submerso em 1,5 metro por até 30 minutos.

Ainda no quesito design, o ponto negativo é o módulo de câmeras quadradão na parte traseira. Ele traz uma elevação maior do que o restante do telefone. Em caso de quedas bruscas, é possível danificar o conjunto de lentes. É recomendado, portanto, utilizar a capinha de proteção para não correr riscos.

A telona de quase 7 polegadas possui resolução Quad HD+ (3088 x 1440 pixels) e tem tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Essa tecnologia representa uma evolução das telas LED e, consequentemente, traz mais brilho, cores mais intensas e melhor contraste. Como comparativo, a densidade de 496 ppi (pixels por polegada) é superior à do Galaxy S21.

3 de 10 O Galaxy Note 20 Ultra apresenta estrutura de metal realçada por detalhes refinados — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy Note 20 Ultra apresenta estrutura de metal realçada por detalhes refinados — Foto: Divulgação/Samsung

O display possui uma taxa de atualização que pode chegar a 120 Hz. Isso significa que a resposta ao toque é consideravelmente mais rápida. Com isso, as imagens serão reproduzidas de maneira mais fluida, otimizando o desempenho durante a reprodução filmes e séries ou durante a exibição de jogos.

Originalmente, o Galaxy S20 Ultra chegou ao mercado brasileiro em três opções de cor: Mystic Bronze (bronze), Mystic Black (preto) e Mystic White (branco).

Câmera do Galaxy Note 20 Ultra

O Galaxy Note 20 Ultra tem como destaque o conjunto de câmeras com três sensores na parte traseira. A câmera principal conta com 108 MP e abertura de f/1.8; a ultra wide apresenta 12 MP e abertura de f/2.2; já a teleobjetiva é composta por um sensor de 12 MP e abertura de f/3.0. A câmera de selfies possui 10 MP e abertura de f/2.2.

4 de 10 Galaxy Note 20 Ultra vem com a caneta S Pen que pode alterar a caligrafia do usuário — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Note 20 Ultra vem com a caneta S Pen que pode alterar a caligrafia do usuário — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Confira o conjunto fotográfico do Galaxy Note 20 Ultra:

Principal de 108 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 12 MP (f/3.0)

Câmera frontal de 10 MP (f/2.2)

5 de 10 Galaxy Note 20 Ultra conta com câmera de 108 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Note 20 Ultra conta com câmera de 108 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Além disso, o conjunto de câmeras apresenta recursos adicionais de software, que melhoram a captura de imagens como, por exemplo, a estabilização digital (EIS) e ótica (OIS). O S20 Ultra também pode gravar vídeos em resolução 8K a 24 quadros por segundo (FPS) e em 4K a até 60 fps. Portanto, esse modelo não deixa nada a desejar em comparação aos atuais celulares de categoria premium neste quesito.

Armazenamento do Galaxy

6 de 10 Galaxy Note 20 Ultra foi eleito pelo TechTudo o melhor celular de 2020 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Note 20 Ultra foi eleito pelo TechTudo o melhor celular de 2020 — Foto: Divulgação/Samsung

Em relação ao armazenamento interno, a ficha técnica do Galaxy Note 20 Ultra apresenta 256 GB. Essa capacidade significa que o usuário não deve se preocupar com falta de memória. Caso essa quantia não seja o suficiente para o usuário guardar suas fotos, vídeos e aplicativos, é possível expandir a capacidade via cartão microSD de até 1 TB.

Processador e memória RAM

Ao redor do planeta, o Galaxy Note 20 Ultra é vendido com dois tipos de processador. A versão que chegou ao Brasil foi a equipada com o Exynos 990, cuja fabricação é da própria companhia coreana. O chip de oito núcleos chega a 2,73 GHz.

7 de 10 Galaxy Note 20 Ultra tem a capacidade de filmar em 8K — Foto: TechTudo Galaxy Note 20 Ultra tem a capacidade de filmar em 8K — Foto: TechTudo

O Exynos 990 tende a conseguir bom desempenho e economia de energia, uma vez que quatro núcleos operam em uma velocidade mais baixa. O aparelho também deve funcionar sem engasgos, pois conta com 12 GB de memória RAM, mais do que o suficiente para realizar atividades cotidianas sem esforço e ainda permitir o desejado multitarefa.

Bateria do Galaxy Note 20 Ultra

8 de 10 Tela de 6,9 polegadas marca presença no Galaxy Note 20 Ultra 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Tela de 6,9 polegadas marca presença no Galaxy Note 20 Ultra 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A bateria de 4.500 mAh do Galaxy Note 20 Ultra está dentro dos padrões atuais utilizados nos celulares topo de linha da Samsung. O componente deve durar cerca de 24 horas, a depender do uso. Caso o usuário precisa de mais autonomia, pode considerar adquirir um carregador portátil da marca.

O modelo ainda conta com tecnologia de recarga sem fio e recarga reversa, o Wireless PowerShare, no qual o dispositivo repassa energia para outros aparelhos compatíveis. O smartphone conta com recarga rápida e consegue passar de 0% para 60% em cerca de 35 minutos. O modelo inclui na caixa o carregador Super Fast Charger de 25W.

Versão do sistema

9 de 10 Galaxy Note 20 Ultra 5G pesa 208 gramas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Note 20 Ultra 5G pesa 208 gramas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O telefone sai de fábrica com o ultrapassado Android 10, mas recebeu versões mais recentes do sistema do Google. Nesta semana a Samsung liberou um novo pacote de segurança, cerca de um mês depois de soltar a interface One UI 4.1, que tem como base o Android 12.

O patch de segurança de abril de 2022 está disponível primeiramente na Polônia, Suíça e região do Báltico para o modelo em sua versão 5G. A expectativa é de que chegue aos produtos do Brasil nas próximas semanas. Desta forma, os donos desse modelo Galaxy poderão fazer o download diretamente pela central de configurações do dispositivo.

Recursos extras

Há alguns recursos diferenciados presentes no Galaxy Note 20 Ultra, como a caneta eletrônica S Pen, por exemplo, que já vem com o celular e apresenta funções úteis para o dia a dia. O componente transforma o celular num verdadeiro bloco de notas, além de permitir desenhos na tela. O celular possui sensor ultrassônico integrado ao display para desbloquear funções com impressões digitais.

10 de 10 Galaxy Note 20 Ultra ao lado do Galaxy Watch 3 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Note 20 Ultra ao lado do Galaxy Watch 3 — Foto: Divulgação/Samsung

Além disso, esse modelo traz o Samsung Dex, recurso que transforma o celular num computador. A tecnologia cria conexão sem fio com smart TVs, monitores ou notebooks da própria fabricante. O modo desktop, aliado a teclado e mouse, elimina a necessidade de um PC. O recurso também pode ser utilizado via cabo.

O smartphone ainda apresenta conexão à rede 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS e NFC, muito útil em pagamentos por aproximação. A Samsung também equipou o aparelho com chip UWB, que oferece conexões mais fortes que Bluetooth e Wi-Fi.

Preço do Galaxy Note 20 Ultra

Lançado no início de 2020, o Galaxy S20 Note não está mais disponível para compra no site oficial da Samsung. Ele custa a partir de R$ 4.935 na Amazon.

Tamanho da tela: 6,9 polegadas

Resolução da tela: 1440 x 3088 pixels

Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

Câmera traseira: Principal de 108 MP, ultra wide de 12 MP e teleobjetiva de 12 MP

Câmera frontal (selfie): 10 MP

Sistema: Android 10

Processador: Exynos 990 (octa-core de até 2,7 GHz)

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento (memória interna): 256 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Peso: 208 g

Dimensões: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm

IP68 (até 1,5 metro de água doce por até 30 minutos)

Cores: Mystic Bronze (bronze), Mystic Black (preto) e Mystic White (branco)

Anúncio: agosto de 2020

Lançamento: 2 de setembro de 2020

Preço de lançamento: a partir de R$ 7.999

Preço atual: a partir de R$ 4.935 (Amazon)

Com informações da Samsung