Galaxy S20 FE na versão 5G chega ao Brasil; saiba o preço

A Samsung anuncia nesta quinta-feira (12) a curiosa decisão de lançar o Galaxy S20 FE na versão 5G pelo preço sugerido de R$ 3.999. O celular conta com ficha técnica considerada interessante para meados de 2021, quando chegou ao mercado sua primeira versão , ainda com internet 4G. Dentre os destaques está o processador Snapdragon 865, integrante da categoria mais premium da Qualcomm . O smartphone é vendido em seis cores: azul marinho, violeta, verde, branco, vermelho e laranja.

No vídeo abaixo, confira quatro destaques do Galaxy S20 FE 4G

Desfazendo a confusão

2 de 4 Hoje em dia Galaxy S22 é o modelo mais potente da companhia — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Hoje em dia Galaxy S22 é o modelo mais potente da companhia — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em outras palavras, a fabricante está lançando em 2022 um smartphone com hardware de 2020. A aposta no 5G está em linha com o que disse o presidente da divisão de dispositivos móveis TM Roh em entrevista exclusiva ao TechTudo. “Nossa intenção é fornecer a maior seleção de produtos com esta tecnologia do país”, afirmou o executivo, que ainda completou que “podemos atender a uma ampla variedade de estilos e necessidades”.

Agora sim: Galaxy S20 FE 5G (R$ 3.999)

A Samsung ressalta as capacidades de fotografia do novo smartphone. O Galaxy S20 FE 5G repete as três câmeras na superfície traseira: principal de 12 MP, ultra wide de 12 MP e 123º, e teleobjetiva de 8 MP. Já a câmera frontal tira selfies de 32 MP.

O Modo Noturno marca presença no smartphone. O recurso reduz o desfoque de movimento em registros feitos à noite ou em condições de baixa luminosidade. Para chegar a este resultado, o Galaxy processa e combina várias imagens.

3 de 4 As várias cores do Galaxy S20 FE 5G — Foto: Divulgação/Samsung As várias cores do Galaxy S20 FE 5G — Foto: Divulgação/Samsung

4 de 4 Galaxy S20 FE original, com processador Exynos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20 FE original, com processador Exynos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy S20 FE 5G tem tela AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Neste modelo não há polêmica em relação ao processador pois ele sai de fábrica com o Snapdragon 865, um octa-core da Qualcomm com velocidade máxima de 2,8 GHz. O chip funciona em conjunto com a memória RAM de 6 GB.

No Brasil será vendido somente o modelo com armazenamento de 128 GB. Consumidores que desejarem mais espaço poderão usar cartão microSD de até 1 TB.