Galaxy Z Flip 4 pode trazer tela externa ampliada e bateria maior

2 de 2 Design do Galaxy Z Flip 4 deve ser parecido com o do Galaxy Z Flip 3, mas com aumento do tamanho da tela externa. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Design do Galaxy Z Flip 4 deve ser parecido com o do Galaxy Z Flip 3, mas com aumento do tamanho da tela externa. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo