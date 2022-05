Geladeiras smart: como cuidar bem do eletrodoméstico inteligente

Começando, Wi-Fi e energia

Antes de ligar uma geladeira nova, leia com calma o manual de instruções. Verifique quais são os ajustes iniciais necessários, qual é a temperatura ou a regulagem indicada para os períodos quentes e para os mais frios do ano. Esse ajuste também muda conforme o conteúdo e a quantidade de alimentos guardados no refrigerador e no freezer.

É melhor manter toda geladeira longe de janelas com alta incidência de sol, do fogão ou do micro-ondas. São fontes de calor que vão prejudicar o funcionamento e aumentar o consumo de energia.

Como as geladeiras smart contam com conexão com Internet, via Wi-Fi doméstico, é importante manter um sinal estável e monitorar seu sistema pelo aplicativo do fabricante, que fornece informações bem completas.

Conectado à Internet, o próprio sistema do eletrodoméstico deve fazer atualizações, checagens e diagnósticos periódicos, realizar ajustes no funcionamento ou solicitar ações do usuário para manutenção preventiva. Caso algum problema seja identificado, você recebe um alerta para chamar um técnico de assistência autorizada.

Fique sempre atento às notificações do app da geladeira e verifique regularmente, pela tela de controle ou pelo aplicativo, se há nova versão do sistema operacional disponível. Autorize sempre as atualizações.

Além disso, é importante que a geladeira esteja conectada a uma tomada com ligação estável com a rede elétrica e que sejam respeitados os respiros e a circulação de ar.

Não deixe as funções ou modos inteligentes da geladeira acionados o tempo todo. Modos especiais, como Compras (para receber os produtos chegando do mercado), Festa (para momentos de abre e fecha intenso das portas), Turbo Freezer (para fazer gelo mais rapidamente) e Smart Bar (para deixar latas e garrafas na temperatura perfeita), devem ser utilizados para essas situações e depois desligados, para não aumentar o consumo de energia e sobrecarregar o eletrodoméstico.

A exceção são os recursos como Fresh Balancer ou Horti Vita (que mantém frutas e verduras mais frescas) e refrigeração inteligente ou AutoSense (que faz o controle da temperatura automaticamente usando inteligência artificial) que podem ficar ligados por mais tempo ou ser acionados regularmente. Mas não deixe de consultar o manual de instruções.

Manutenção e limpeza

Antes de mais nada, se a sua geladeira não for Frost Free, veja se é preciso fazer o degelo. A grande maioria dos equipamentos smart são Frost Free e não acumulam camadas de gelo no freezer.

Por outro lado, modelos Cycle Defrost devem ser descongelados, em média, a cada seis meses, enquanto as geladeiras convencionais precisam passar pelo processo sempre que o gelo atingir 1 cm de espessura. Gelo acumulado no freezer atrapalha a eficiência do eletrodoméstico e a renovação constante do ar refrigerado.

Famílias que cozinham bastante devem fazer a limpeza completa da geladeira a cada 15 dias. Casais e pessoas que moram sozinhas podem fazer uma vez por mês.

Para começar, remova os alimentos e bebidas, cheque a validade e a integridade dos produtos e guarde os que estão bons para consumo em uma caixa térmica.

Atenção: limpadores multiuso e abrasivos não têm lugar na limpeza de geladeiras.

Retire todas as partes móveis, como prateleiras e gavetas, e lave-as com água, detergente neutro e esponja bem macia, para não riscar. Enxágue e deixe secando, enquanto faz a limpeza da parte interna.

Essa etapa pode ser feita com água e detergente neutro ou com uma mistura de 2 litros de água morna, 2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio e 5 gotas de detergente neutro, utilizando um pano de microfibra ou esponja macia. Depois, retire o sabão ou a mistura com um pano limpo e seque tudo.

Por fim, faça a limpeza das borrachas de vedação com água e algumas gotas de detergente em um pano ou esponja. Depois, retire o produto e seque com pano que não solte fiapos. Aproveite para conferir o estado das borrachas, que são responsáveis por manter o equipamento funcionando corretamente e evitar que o ar refrigerado escape.

Entre as limpezas, se a sua geladeira possuir, utilize o modo de higienização toda semana. Ele costuma forçar a circulação do ar pelos filtros para eliminar odores e a presença de fungos e bactérias.

Para fazer a limpeza externa da geladeira smart, é preciso cuidado para não riscar o material. Para eletrodoméstico de inox, vidro ou com acabamento brilhante, use apenas uma mistura de água com algumas gotinhas de detergente neutro, aplicando com um pano de microfibra. Depois, seque com um pano macio e limpo.

Para limpar geladeiras brancas, limpe com água e sabão e seque com pano macio. Depois, espalhe delicadamente uma pastinha de bicarbonato de sódio e água sobre as manchas e deixe agir por cerca de 15 minutos. Remova com um pano úmido e seque novamente.

Sem cheiro ruim

Se houver odores ruins na geladeira, mesmo depois de uma boa limpeza e de usar o modo de higienização, você pode tentar uma receita caseira, comprar um desodorizador ou neutralizador de odores com carvão ativado.

O carvão ativado é o maior inimigo dos cheiros de geladeira. Esse carvão em pó ou pedrinhas pode ser encontrado em mercados e lojas de produtos naturais. Coloque algumas unidades ou um punhado em um pote aberto e deixe no fundo de uma prateleira do refrigerador por três dias.

Além do carvão e dos neutralizadores, duas receitas fáceis para acabar com cheiro ruim são:

- Esprema o suco de um limão em um potinho e misture com uma colher de pó de café. Essa solução costuma dar resultado em 24 horas, mas deixe na geladeira por até três dias.

- Mantenha uma vasilha ou pote de margarina com pó de café fresco ou café em grãos, que vão absorver o mau cheiro. Troque o conteúdo uma vez por mês.

Se você notar um aumento do consumo e do barulho ou diminuição da eficiência da geladeira, chame uma assistência autorizada para fazer uma avaliação.

E para pesquisar promoções de geladeiras novas e outros eletrodomésticos, visite o Shoptime.