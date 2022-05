Genshin Impact 2.7: veja data de lançamento e novidades da atualização

Como já é de costume, a atualização também abarca novos códigos de resgate que garantem recompensas aos jogadores, incluindo Gemas Essenciais e livros de experiência. O TechTudo traz, nas linhas a seguir, os principais detalhes da versão 2.7 de Genshin Impact.

Genshin Impact recebe versão 2.7 com Kuki Shinobu e Yelan em novos banners de personagens

Novas missões e eventos

De acordo com a desenvolvedora, os jogadores poderão continuar a exploração do misterioso Despenhadeiro de Liyue em uma nova Missão Arconte, que é o arco principal da história do game. Presos nas profundezas, Yanfei, Yelan, Arataki Itto e Kuki Shinobu terão de lutar pela sobrevivência ao lado do(a) Viajante e encarar uma série de desafios com recompensas. Será possível desvendar, ainda, a história selada há mais de 500 anos sobre as pessoas, monstros e até mesmo Yakshas de Liyue, incluindo uma participação de Xiao com sua própria investigação.

A versão também traz um novo desafio de combate chamado Campo de Batalha Traiçoeiro, que promete recompensas valiosas — com destaque para um novo arco quatro estrelas na loja do evento: o Crepúsculo Desvanecido. Será preciso formar equipes de forma estratégica, levando em conta buffs e condições especiais para superar os obstáculos.

Também no Despenhadeiro, os jogadores poderão participar do evento Em Lama Profunda, que consiste em ajudar um estudioso da região de Sumeru a investigar e limpar uma lama preta que está sendo expelida das cavernas e minas do local. De alguma forma, essa substância está fortalecendo os monstros e haverá um tempo limite para cumprir todos os objetivos.

Kuki Shinobu é uma nova personagem de suporte de Genshin Impact que sacrifica a própria vida para beneficiar aliados

Personagens

O elenco de Genshin Impact terá duas grandes adições nesta nova versão: Yelan e Kuki Shinobu. A primeira é uma personagem cinco estrelas que cumpre a função de DPS para causar bastante dano aos seus adversários. Ela é proficiente no elemento Hydro (água) e faz uso de um arco em combate, além de chamar a atenção pelos seus movimentos ágeis e capacidade de aumentar o dano dos personagens ativos com sua habilidade suprema.

Já a segunda é uma personagem quatro estrelas proficiente no elemento Electro (raio) e que usa uma espada. Kuki Shinobu cumpre o papel de suporte na equipe, pois é capaz de curar aliados sacrificando uma parcela da própria vida enquanto causa dano elemental constante aos inimigos em volta.

Tanto seu dano quanto seu potencial de cura melhoram com o atributo de Proficiência Elemental. Com suas habilidades passivas, a cura também é melhor quanto menos vida Kuki Shinobu tiver, então ela combina com personagens de escudo para garantir uma sobrevida.

Yelan é uma nova DPS-Hydro de Genshin Impact que aumenta o dano dos personagens ativos em combate

Aqueles que quiserem conhecer mais das novidades, incluindo suas atividades no mundo de Teyvat e relações com outros personagens do universo de Genshin Impact, poderão explorar suas missões exclusivas e garantir recompensas.

Segundo o cronograma de lançamento, Yelan e Xiao estarão disponíveis com banners dedicados na primeira fase do evento de Oração, enquanto Arataki Itto e Kuki Shinobu estarão disponíveis a partir da segunda fase. Em outras palavras, aqueles que não se interessam pelos novos personagens têm a oportunidade de fortalecer Xiao e Arataki Itto ou desbloqueá-los pela primeira vez.

Novos códigos de resgate

Para ajudar a acumular recursos para os novos banners de Oração, a HoYoverse compartilhou três novos códigos de resgate que garantem até 300 Gemas Essenciais e outros recursos para subir o nível de personagens e armas. Vale conferir este tutorial para saber como resgatar e garantir as recompensas.

LANVJSFUD6CM

DTNUKTWCC6D9

HSNUKTXCCPWV