Google cria óculos smart que faz tradução simultânea

O vídeo deixa claro que os óculos tradutores do Google são apenas protótipos. Deste modo, o nome oficial do produto ainda está indefinido, assim como as demais especificações da ficha técnica. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (11) durante a conferência Google I/O.

O modelo de nove anos atrás era desconfortável e utilizava um tipo de tecnologia que ainda estava em desenvolvimento. As informações eram exibidas numa pequena tela que poderia causar desconforto em algumas pessoas, principalmente quando tentavam ler as mensagens por algum tempo.

Se os novos óculos cumprirem aquilo que o Google está prometendo, este tipo de situação deve ser resolvida com a tecnologia de realidade aumentada (AR), com as legendas sendo projetadas no ambiente onde a pessoa estiver, sem a restrição do espaço de um pequeno visor. Esta tecnologia está em franco desenvolvimento.