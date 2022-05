Google I/O 2022: Android 13 e novas funções são anunciadas; veja detalhes

A conferência anual da Google acontece em São Francisco, EUA, e neste ano ocorre também na quinta-feira (12), com um segundo dia dedicado a oficinas para desenvolvedores. A seguir, confira todas as novidades apresentadas hoje no Google I/O.

Novos idiomas no Google Tradutor

A Google I/O também anunciou 24 novos idiomas no Google Tradutor. Línguas de diversos locais do mundo, como Índia, África e América Latina, foram adicionadas ao recurso de tradução - entre elas, as línguas indígenas Guarani, Quechua e Aymara. Com a adição, o aplicativo chega a um total de 133 idiomas disponíveis.

A novidade está disponível já a partir de hoje (11), e as línguas podem ser traduzidas para quaisquer idiomas. Segundo a empresa, porque o processo de inclusão de línguas é complexo, uma tradução feita do Guarani para o inglês, por exemplo, não será tão exata quanto uma do inglês para espanhol. No entanto, de acordo com a Google, a qualidade de tradução deve melhorar com o tempo.

A empresa anunciou ainda que, para o processo de inclusão de idiomas, foi utilizada a tecnologia Zero-Shot Machine, que utiliza aprendizagem de máquina para aprender a fazer traduções sem precisar de exemplos. De acordo com a Google, o modelo utilizado anteriormente era mais lento e dependia de milhares de exemplos de traduções feitas por humanos.

Abaixo, veja todos os novos idiomas que foram adicionados ao Google Tradutor nesta quarta-feira (11).

Assamese

Aymara

Bambara

Bhojpuri

Dhivehi

Dogri

Ewe

Guarani

Ilocano

Konkani

Krio

Kurdish (Sorani)

Lingala

Luganda

Maithili

Meiteilon (Manupuri)

Mizo

Oromo

Quechua

Sanskrit

Sepedi

Tigrinya

Tsonga

Twi

Modo de Vista Imersiva no Google Maps

O serviço de Mapas da Google vai ganhar o recurso de Vista Imersiva. Com lançamento previsto para final de 2022, a função deve unir diversas imagens diferentes disponíveis no banco de dados do Google Maps para criar uma visão em 3D de lugares. A ideia do recurso é, segundo a empresa, proporcionar maior imersão no serviço, permitindo ao usuário "visitar" as localizações virtualmente com mais realismo.

De início, a Vista Imersiva será disponibilizada apenas em Los Angeles, Londres, Nova Iorque, São Francisco e Tóquio, em dispositivos Android e iPhone (iOS). Porém, de acordo com a companhia, novos locais serão adicionados no decorrer do tempo.

A Google também anunciou novos locais para o recurso de rota eco-friendly, lançado nos Estados Unidos e no Canadá no ano passado. Agora, a função chegará também à Europa. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Novidades no YouTube

O YouTube agora ganhará função de capítulos automáticos para vídeos. Assim, será mais simples para produtores de conteúdo separar seus clipes por seções. A versão mobile do serviço ganhará ainda melhorias na legendagem automática.

Novidades no Google Docs

Outro recurso anunciado durante a Google I/O são os resumos automáticos no Google Docs. Com a função, será possível especificar já no início dos documentos quais temáticas serão abordadas, de uma maneira simplificada.

Novas maneiras de pesquisar no Google

Outra novidade anunciada durante a Google I/O foram novos recursos para o buscador da empresa. Um deles é o "Multisearch Near Me" ("multipesquisa próxima a mim", em tradução livre), que deve ampliar o modo já existente de pesquisa Multisearch para uma busca localizada. Lançado neste ano, a função permite fazer buscas via texto e imagem simultaneamente. Assim, usuários poderão apontar a câmera para um livro ou para um prato de comida, por exemplo, para identificar o que são e encontrar estabelecimentos próximos à sua localização que comercializem esse produto buscado.

Para fazer as buscas, será necessário apenas inserir o texto "near me" após a inserção da imagem e/ou frase. O modo ainda não tem lançamento exato previsto, mas, segundo a companhia, deve ser liberado aos poucos e em inglês até o final de 2022. Ainda de acordo com a Google, deve chegar a outros idiomas no decorrer do tempo.

Além da pesquisa localizada por imagem, o buscador da Google também deve ganhar um recurso chamado "Scene Exploration" ("exploração de cena", em tradução livre), que permitirá pesquisar simultaneamente por diferentes elementos de uma mesma imagem. Desse modo, caso o usuário precise decidir entre diferentes livros em uma loja, por exemplo, pode pesquisar por reviews de cada um utilizando uma única imagem.

O recurso utiliza inteligência artificial para identificar os elementos e as principais informações relacionadas a eles. Assim como a "Multisearch Near Me", esse modo de pesquisa ainda não tem lançamento previsto. Mas, de acordo com a Google, é possível que só chegue após 2022 - já que, até o momento, a ferramenta está em desenvolvimento.

Monk Skin Tone Scale

Na Google I/O, a empresa também anunciou o uso da escala de cor de pele Monk, elaborada pelo acadêmico Ellis Monk, para alguns produtos, como o próprio buscador e o Google Photos. Com a novidade, será possível, por exemplo, fazer pesquisas específicas por tom de pele. A companhia ainda liberou a escala para todos os usuários, para que outras empresas possam utilizar o sistema em suas criações. O objetivo da nova medida é ensinar às ferramentas de inteligência artificial como identificar diferentes tons de pele.

Novo modo de falar com o Google Assistente

Agora será possível "falar" com o Google Assistente sem precisar dizer "Ok, Google". A função "Look and Talk" ("olhe e fale", em tradução livre), anunciada hoje na Google I/O, possibilitará aos usuários dar comandos ao assistente virtual do Android simplesmente olhando para o dispositivo e falando - como sugere o nome do recurso.

De acordo com a companhia, a novidade utilizará métricas como proximidade e orientação da cabeça e do olhar do usuário para identificar os comandos e funcionará com todos os tons de pele. Vale mencionar que o recurso será opt it - ou seja, vai funcionar somente para quem quiser aderir. O Look and Talk ficará disponível já a partir desta semana em hubs Google Nest pareados com Android e deve chegar para pareamento com iPhone nos próximos dias.

A Google também anunciou novos comandos rápidos para o Google Assistente. Segundo a empresa, o software utilizará machine-learning (aprendizagem de máquina) para identificar comandos como "Ligue todas as luzes" e "Coloque um timer", também sem a necessidade de dizer "Ok, Google". A novidade já está disponível nos Estados Unidos para celulares Pixel e Nest Hubs, mas ainda não tem previsão de lançamento para demais aparelhos e localidades. Segundo a empresa, as frases rápidas poderão ser selecionadas pelo usuário.

Ainda seguindo a tendência de "falar naturalmente" com o Google Assistente, a empresa anunciou também que pretende, até o início de 2023, criar mecanismos para que o software entenda pausas e outras expressões comuns de fala humana. A ideia, segundo a Google, é tornar a conversação com o assistente do Android mais "natural". Assim, mesmo com interrupções na fala, o software deve compreender o que o usuário está tentando comunicar.

