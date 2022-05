Google I/O 2022: o que esperar do evento de hoje e como assistir

A Google I/O, conferência anual da gigante de tecnologia, começa nesta quarta-feira (11) às 14h (horário de Brasília). Para este ano, são aguardadas no evento novidades sobre o Android 13 e ainda o anúncios de novos produtos, como um modelo intermediário de celular Pixel e um novo hub smart. As apresentações poderão ser acompanhadas online pelo site oficial "io.google/2022/program/intl/pt/" (sem aspas) e serão divididas em dois dias, sendo o segundo voltado para oficinas técnicas para desenvolvedores. Nas linhas a seguir, veja tudo o que pode ser anunciado ainda hoje na Google I/O.

1. Novidades sobre o Android 13

O próximo update do sistema operacional do Google para celulares teve alguns detalhes anunciados pela gigante das buscas em meados de fevereiro. Mais recentemente, novidades em privacidade, notificações e configurações de apps também foram reveladas, aumentando ainda mais a ansiedade em torno do lançamento do Android 13.

Para a Google I/O deste ano, a expectativa é de que informações mais sólidas sobre novos recursos e melhorias do sistema operacional sejam anunciadas. Dentre os rumores para o Android 13 estão o suporte para áudio espacial, alertas de uso excessivo de bateria e uma nova API para conversão de texto, por exemplo. Você pode conferir todos os rumores sobre o novo update do sistema operacional aqui.

2. Um novo smartwatch

Outra expectativa para a conferência da gigante das buscas é o lançamento de um novo smartwatch. No mês passado, vazamentos de fotos do que seria o novo Pixel Watch agitaram a web depois que o relógio foi encontrado em um restaurante nos Estados Unidos. Desde então, rumores apontam que o novo smartwatch será oficialmente revelado na Google I/O 2022. Entenda melhor como pode ser esse novo gadget e tudo o que se sabe sobre ele até agora.

3. Um novo celular Pixel

Além de um novo smartwatch, outro lançamento esperado para a Google I/O 2022 é o Pixel 6a. Apesar da gigante das buscas não ter o costume de anunciar smartphones ao longo do evento, a expectativa é que o celular intermediário da companhia seja lançado durante a conferência.

Rumores de veículos estrangeiros especializados apontam que o modelo será equipado com o mesmo chip Tensor do Pixel 6, e que também tenha um visual parecido com o modelo top de linha da gigante das buscas. Vazamentos ainda afirmam que o modelo mais em conta deve custar menos de US$ 500 (aproximadamente R$ 2600, em conversão direta) e acompanhar uma câmera tripla na parte de trás. Veja maiores detalhes aqui.

4. Novidades em serviços como Android TV e Google TV

Os softwares de TV da gigante das buscas também devem ficar em evidência durante a Google I/O desta semana, com novidades em serviços da Android TV e Google TV. Entre os recursos que devem ser anunciados estão novos controles smart para a casa e serviços de vídeo-chamada pela televisão.

Além disso, de acordo com o site especializado The Verge, outros serviços com foco em atividades físicas também devem ser explorados pela companhia - e devem funcionar de maneira similar ao Apple Fitness Plus, da Apple TV.

5. Um novo hub smart

O Google I/O, embora tenha foco principalmente em desenvolvimento de softwares, pode neste ano anunciar um novo hub smart da empresa. De acordo com informações do site especializado 9To5Google, a nova geração da Nest Hub, prevista para ser oficializada durante o evento, viria acompanhada de uma tela destacável, podendo funcionar como um tablet. Não é certo que o gadget de fato será anunciado, portanto, não é possível prever sua data de lançamento.

