Google I/O: o que esperar do smartwatch do Google e dos celulares Pixel

Durante a conferência, além de palestras e rodas de conversas voltadas para os profissionais da área de tecnologia, o Google costuma aproveitar para apresentar novos apps, ferramentas e gadgets. Confira a seguir o que esperar do dispositivos móveis e como assistir ao Google I/O ao vivo.

Pixel Watch, o primeiro smartwatch do Google

Em abril, um dispositivo arredondado foi encontrado por uma fonte do site Android Central após ser supostamente esquecido em um restaurante nos Estados Unidos. O objeto acendeu os rumores de que o Google estaria realmente desenvolvendo seu primeiro smartwatch: o Pixel Watch. Imagens do produto mostraram que, apesar de não apresentar um sistema operacional, a logo do Google ficava evidente ao iniciar o aparelho.

A expectativa é a de que a gigante das buscas faça o anúncio oficial do relógio inteligente durante a conferência do Google I/O. O Pixel Watch deverá incluir uma interface Wear OS — desenvolvida em parceria com a Samsung —, além de contar com um design minimalista, recursos de rastreamento de saúde e três versões diferentes.

Pixel 6A, a próxima geração de celulares

Uma versão mais acessível do Pixel 6, com especificações intermediárias, também é esperada para este ano. Porém, diferentemente de outros modelos intermediários lançados pelo Google no passado, o novo Pixel 6A poderá vir robusto, com o mesmo processador presente nas versões Pixel 6 e no Pixel 6 Pro — lançadas em outubro de 2021. O que deixaria o smartphone entre os modelos medianos seria a câmera inferior, com apenas 12 MP, no lugar dos 50 MP dos modelos mais recentes.

A presença do processador Tensor, desenvolvido pela gigante, deixaria a experiência com o Google Assistente semelhante à oferecida pelos carro-chefe da companhia. Vale ressaltar que o anúncio não seria equivalente ao lançamento do aparelho, que deve chegar ao mercado internacional apenas em agosto. Vale lembrar que os celulares Pixel não são vendidos no Brasil.

Um celular dobrável do Google?

Outro rumor que vem ganhando força, apesar da ausência de vazamentos de imagens, é a apresentação — ou até mesmo a menção — de um celular Pixel dobrável. Os rumores ganharam força após o Google revelar o Android 12L, uma versão adaptada do sistema operacional para tablets e telefones dobráveis.

Mesmo que a intenção da gigante das buscas seja disponibilizar a versão para empresas que já trabalham com modelos dobráveis – como Samsung e Microsoft –, nada impede que a marca também lance um telefone deste tipo.

Como ver o Google I/O ao vivo

A edição de 2022 do Google I/O contará com a presença do público na Califórnia, nos Estados Unidos, mas também será transmitida ao vivo pelo site oficial do evento e pelo canal do Google no YouTube. A transmissão começa partir das 14h, horário de Brasília. Além de anunciar as novidades, a conferência também conta com o segundo dia dedicado apenas ao público de desenvolvedores, com palestras e workshops sobre Flutter, inteligência artificial (AI), Google Pay e muito mais.

Confira abaixo a transmissão ao vivo do Google I/O (a partir das 14h do dia 11/5)

