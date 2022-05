GtaGuessr: conheça o jogo de exploração baseado no mapa de GTA 5

GtaGuessr é um jogo de adivinhação que permite ao player explorar todo o mapa de Los Santos, de Grand Theft Auto 5 (GTA 5), através das ruas ou de uma visão área da cidade. Ele pode ser jogado gratuitamente via navegador direto no site (https://gtaguessr.com) ou no aplicativo oficial, disponível para download em celulares Android ou iPhone (iOS). A ideia do game é que, a partir de fotos, o jogador descubra a localização de Franklin Clinton, um dos protagonistas de GTA 5. Assim como em GeoGessr, jogo de exploração que usa imagens do Google Street View, quanto mais próximo das coordenadas reais for o seu palpite, maior será a pontuação.