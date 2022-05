Headset, cadeira gamer e mais: veja 10 acessórios gamers com desconto

1 de 11 Dispositivos gamers estão com desconto no Festival Geek Gamer da Amazon — Foto: Divulgação/Unsplash (Fredrick Tendong) Dispositivos gamers estão com desconto no Festival Geek Gamer da Amazon — Foto: Divulgação/Unsplash (Fredrick Tendong)

2 de 11 O mousepad Gamer Goliathus, da Razer, oferece acabamento em tecido texturizado — Foto: Reprodução/Amazon O mousepad Gamer Goliathus, da Razer, oferece acabamento em tecido texturizado — Foto: Reprodução/Amazon

O mousepad Goliathus, da Razer, é projetado com acabamento em tecido texturizado e promete superfície ideal para movimentos rápidos do mouse com máxima estabilidade. A base é emborrachada, característica essencial para impedir que o objeto deslize. O design oferece a logo da fabricante em estampa 3D com com silhueta verde neon e um fundo com formas geométricas também acesas em verde.

O acessório dispõe de 1,5 mm de espessura e exterior flexível, indicado para ser dobrado e transportado para qualquer lugar sem muita complicação. Segundo a fabricante, é desenvolvido para auxiliar o sensor de mouses à laser ou ópticos. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a eficiência do item. No entanto, criticam o acabamento do produto e afirmam que o preço não condiz com a qualidade oferecida. O item está disponível de R$ 92 por R$ 71 — uma economia de R$ 21.

Prós: tecido fino e flexível

tecido fino e flexível Contras: segundo comentários, preço elevado para o acabamento simples

3 de 11 O teclado Alloy Core admite iluminação RGB e padrão ABNT2 — Foto: Reprodução/Amazon O teclado Alloy Core admite iluminação RGB e padrão ABNT2 — Foto: Reprodução/Amazon

O teclado Alloy Core, da HyperX, oferece design preto com iluminação RGB sincronizável, um detalhe interessante para combinar com outros acessórios do setup gamer. Apresenta padrão ABNT2, isto é, conta com o "ç" e alguns dos símbolos mais usados no Brasil. Ainda disponibiliza teclado numérico lateralizado e teclas multimídia, além de porta micro USB para conectar-se a desktops. Com funcionamento silencioso, as teclas possuem tecnologia anti-ghosting: o sistema reconhece quando mais de uma letra é pressionada simultaneamente e as registra sem problemas. Outras características oferecidas são a resistência à água e as teclas de atalho para controle de brilho e volume.

Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a maciez das teclas, a beleza do design e a boa performance do dispositivo. Em contrapartida, alguns relatam que o aparelho emite um ruído persistente quando o sistema de iluminação está ligado. O modelo está disponível na Amazon de R$ 279 por R$ 199 — uma economia de R$ 80.

Prós: as teclas são suaves

as teclas são suaves Contras: não é mecânico, ou seja, não oferece um switch dedicado para cada tecla

4 de 11 O headset Quantum 200 garante compatibilidade com dispositivos móveis, PCs, e consoles — Foto: Reprodução/Amazon O headset Quantum 200 garante compatibilidade com dispositivos móveis, PCs, e consoles — Foto: Reprodução/Amazon

O headset Quantum 200, da JBL, oferece um cabo com entrada P2 e um microfone longo. O fone disponibiliza design supra auricular com duas conchas de larga espessura, construídas internamente em tecido sintético confortável, de acordo com a marca. O arco da cabeça garante proteção acolchoada na parte interna central, e uma das conchas acomoda o controle de volume na parte de fora. O aparelho é compatível com celular, notebooks, PCs e até consoles.

A fabricante garante que a tecnologia aplicada aos fones entrega sons verossímeis e com isolamento acústico imersivo. Proporciona uma resposta de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz, e drivers acima da média, com 50 mm: ambas as características podem aprimorar o desempenho para gamers. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a elegância do design e o conforto gerado pelo acolchoamento. No entanto, alguns criticam a performance do dispositivo, alegando que o áudio pode vazar direto para o microfone. Durante a semana de ofertas, o item está disponível na Amazon de R$ 259 por R$ 229 — uma economia de R$ 30.

Prós: confortável

confortável Contras: não admite conectividade sem fio

5 de 11 O headset Kraken X oferece microone longo e entrada de conexão P3 — Foto: Reprodução/Amazon O headset Kraken X oferece microone longo e entrada de conexão P3 — Foto: Reprodução/Amazon

O headset Kraken X, da Razer, oferece design preto com detalhes em azul. As conchas e o arco da cabeça trazem acolchoamento emborrachado, que devem garantir conforto durante várias horas de uso. O modelo acompanha um microfone longo e um cabo com porta de entrada P3. Já o controle de volume e de microfone fica localizado em uma das conchas. Segundo a marca, o produto foi projetado em uma interface leve para não incomodar o consumidor com encaixes apertados.

O acessório admite compatibilidade com dispositivos móveis, PCs Windows e Mac, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. As conchas supra auriculares trazem drivers de 40 mm e uma resposta de frequência entre 12 Hz e 28 mil Hz. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a boa entrega de som, mas criticam a fragilidade do material e relatam que o produto pode ter a durabilidade baixa. O headset é visto de R$ 568 por R$ 249 — uma economia de R$ 319.

Prós: frequência acima da média

frequência acima da média Contras: não oferece conchas dobráveis

6 de 11 O Quantum 300 admite som sorround de 7.1 — Foto: Reprodução/Amazon O Quantum 300 admite som sorround de 7.1 — Foto: Reprodução/Amazon

O headset Quantum 300, da JBL, oferece design supra auricular com duas conchas rotacionáveis lateralmente em um ângulo de 45 graus. O acessório disponibiliza um cabo de 1,2 m com acabamento em nylon e entrada P2, um microfone fixo e acolchoamento nas conchas e no arco da cabeça a fim de proporcionar conforto ao usuário. Promete uma frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz através de um driver de 50 mm. Ainda, acompanha adaptador de áudio USB e espuma para o microfone. A fabricante garante que o sistema de operação do fone foi projetado especialmente para jogos, com máxima imersão na jogatina.

O modelo admite compatibilidade com PCs, dispositivos móveis e consoles. A principal diferença em relação ao já listado Quantum 200 está na possibilidade de atingir o áudio 7.1 por meio do programa da JBL: uma qualidade de som bastante imersiva, mesmo em ambientes barulhentos. Com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade de reprodução sonora. Contudo, relatam que o software pode apresentar bugs quando a função sorround 7.1 está ligada. Disponível em oferta de R$ 299 por R$ 259 — uma economia de R$ 40.

Prós: som sorround 7.1

som sorround 7.1 Contras: ausência de conectividade sem fio

7 de 11 O mouse Viper oferece conexão cabeada USB e DPI de 16 mil — Foto: Reprodução/Amazon O mouse Viper oferece conexão cabeada USB e DPI de 16 mil — Foto: Reprodução/Amazon

O mouse Viper, da Razer, apresenta design com pegada anatômica antiderrapante e ambidestra. Oferece duas teclas lateralizadas, ambas configuráveis para salvar atalhos. O sensor óptico tem uma capacidade para até 16 mil DPI: sensibilidade que aumenta a fluidez e o poder de processamento do mouse, muito eficaz para jogadores que precisam realizar movimentos rápidos.

É indicado para jogos, mas pode ser utilizado em funções menos exigente. Compatível com o sistema operacional Windows, traz conectividade USB para outros dispositivos. A note média é de 4,7 de 5 na Amazon, e os consumidores pontuam a rápida velocidade do cursor e a configuração DPI altíssima. No entanto, destacam negativamente a fragilidade dos botões laterais, pois a superfície se desgasta com muita facilidade. Tem 24% de desconto e passa de R$ 511 para R$ 389 - uma economia de R$ 122.

Prós: cursor rápido

cursor rápido Contras: a porta de conexão não é banhada à ouro, o que facilita a presença de ferrugem

8 de 11 O teclado Tartarus V2 apresenta teclas mecânicas e iluminação RGB — Foto: Reprodução/Amazon O teclado Tartarus V2 apresenta teclas mecânicas e iluminação RGB — Foto: Reprodução/Amazon

O teclado gamer Tartarus V2, da Razer, é desenvolvido para ser utilizado com uma única mão. Traz teclas numeradas de 1 a 20, um botão de rolagem e um bloco direcional similar ao de controles de videogame. O design oferece iluminação RGB programável e um encosto de punho que promete conforto anatômico. O produto é indicado para gamers, especialmente para jogos que possibilitem o controle por bloco de direção. Todas as teclas são mecânicas, isto é, cada uma detém seu próprio switch para proporcionar máximo desempenho.

Avaliado com 4,4 das 5 estrelas da Amazon, os consumidores destacam a boa performance do dispositivo. Entretanto, alguns criticam a ausência de compatibilidade com computadores Mac. O modelo está disponível de R$ 545 por R$ 440 — uma economia de R$ 105.

Prós: contém bloco direcional

contém bloco direcional Contras: não apresenta compatibilidade com Mac

9 de 11 O teclado Huntsman Mini oferece design bastante compacto e conexão com PCs — Foto: Reprodução/Amazon O teclado Huntsman Mini oferece design bastante compacto e conexão com PCs — Foto: Reprodução/Amazon

O teclado Huntsman Mini, da Razer, garante retroiluminação RGB e design bastante compacto devido à ausência da parte numérica lateralizada. Traz teclas mecânicas, acabamento em alumínio e em PBT, este último promete resistência à óleo e menos propensão ao acúmulo de sujeira. Para a conexão, traz porta micro USB e compatibilidade com PCs.

A nota média do item fica em 4,7 de 5 na Amazon, e os consumidores destacam o bom funcionamento do dispositivo. Entretanto, alguns relatam que a iluminação RGB é bastante fraca. Interessados podem comprar o acessório com desconto de 18%, de R$ 987 por R$ 807 — uma economia de R$ 180.

Prós: design compacto

design compacto Contras: não oferece padrão ABNT2

10 de 11 O monitor Hero Z apresenta 23 polegadas em uma qualidade Full HD — Foto: Reprodução/Amazon O monitor Hero Z apresenta 23 polegadas em uma qualidade Full HD — Foto: Reprodução/Amazon

O monitor Hero Z, da AOC, apresenta um design com bordas ultrafinas em uma tela de 23 polegadas. O display admite uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, enquanto o sistema interno opera nas voltagens de 240 V e 100 V. A parte traseira do monitor disponibiliza 7 entradas USB, uma DP, uma HDMI e uma P2.

O produto é indicado para o uso gamer em virtude da alta taxa de atualização de 240 Hz e do tempo de resposta de 0,5 ms. Ainda, permite ajustes de inclinação e de altura, ideais para usuários de diferentes tamanhos que desejam utilizar o item sem sofrer com dores ou incômodos por uma má postura. O produto não apresenta notas ou críticas até o fechamento desta matéria. Disponível na Amazon de R$ 2.079 por R$ 1.810 — uma economia de R$ 348.

Prós: alto desempenho

alto desempenho Contras: monitor muito alto, o que pode ser um problema para usuários mais baixos

11 de 11 A cadeira Mad Racer V16 oferece encosto para as pernas e almofadas para cabeça e lombar — Foto: Reprodução/Amazon A cadeira Mad Racer V16 oferece encosto para as pernas e almofadas para cabeça e lombar — Foto: Reprodução/Amazon

A cadeira gamer Mad Racer V16, da Pcyes, promete um design ultra confortável devido ao assento e ao encosto acolchoados em espuma e revestidos em couro sintético. Conta com almofadas para encaixe confortável na nuca e na lombar, braços curtos e duas alavancas para regulagem de altura e inclinação do encosto em até 135 graus. Oferece um apoio almofadado para as pernas, regulagem de altura dos braços e um assento resistente que acomoda até 180 kg. É indicada para usuários com estatura superior a 1,70 m.

Avaliado com uma nota 3,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto proporcionado pelo estofamento, mas relatam que a cadeira é difícil de montar e que apresenta rangidos persistentes com pouco tempo de uso. O modelo está disponível na Amazon de R$ 3.827 por R$ 2.299 — uma economia de R$ 1.528.

Prós: comporta pessoas muito altas

comporta pessoas muito altas Contras: apoio dos braços não é acolchoado

