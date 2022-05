IEM Dallas 2022: veja jogos da Imperial e FURIA no torneio de CS:GO

A IEM ( Intel Extreme Masters ) Dallas 2022, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece entre os dias 30 de maio e 5 de junho. Como o nome sugere, a competição acontecerá na cidade de Dallas, Estados Unidos, e reunirá um total de 16 equipes participantes. Entre elas, estão as brasileiras Imperial Esports e FURIA Esports , e a atual campeã mundial FaZe Clan . A disputa será pela maior fatia da premiação total de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão), e pontos no circuito da BLAST Premier e na ESL Pro Tour.

Alexandre "Gaules" Borba transmite os jogos da IEM Dallas em seu canal na Twitch. A ESL também realizará a transmissão em seus canais oficiais na Twitch e no YouTube. A seguir, você confere mais detalhes sobre a competição e o caminho de Imperial e FURIA.

1 de 3 Imperial Esports e FURIA Esports jogarão a IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL Imperial Esports e FURIA Esports jogarão a IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL

Equipes participantes

A IEM Dallas 2022 contará com equipes que possuem parceria com a ESL, além de times que se classificaram pelo ranking da organizadora e por classificatórias realizadas na Europa, América do Norte, América do Sul e Oceania. As equipes parceiras da ESL que estarão presentes na competição são FURIA Esports, FaZe Clan, ENCE, G2 Esports e Ninjas in Pyjamas. Já pelo ranking da ESL, confirmaram presença as equipes da Cloud9, Astralis, Heroic e Team Vitality.

Imperial Esports garantiu a vaga em Dallas após vencer a classificatória sul-americana. MOUZ, na Europa, Team Liquid e Complexity Gaming, na América do Norte, e LookingForOrg, na Oceania, asseguraram suas vagas pelas classificatórias de suas respectivas regiões. Por fim, BIG e Movistar Riders foram chamadas para substituir Natus Vincere e Entropiq, que precisaram cancelar a participação por problemas de visto.

2 de 3 Depois de ficar com o Top 8 no mundial, FURIA vai em busca do título da IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL Depois de ficar com o Top 8 no mundial, FURIA vai em busca do título da IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL

Formato

A IEM Dallas 2022 terá duas fases: a fase de grupos e os playoffs. Na primeira etapa, as 16 equipes foram divididas em dois grupos com oito integrantes cada. Os conjuntos funcionarão no formato de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. Esse formato faz com que a equipe só seja eliminada quando sofrer duas derrotas. Os confrontos de abertura serão realizados em mapa único. Porém, todos os demais duelos da fase de grupos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3).

Ao todo, seis equipes, três da cada grupo, avançarão para os playoffs. As vencedoras terão vaga direta na semifinal dos playoffs, enquanto as duas que ficarem com a segunda colocação irão para as quartas de final. Por fim, as duas equipes que sobreviverem à chave inferior também estarão nas quartas de final, mas com as menores seeds dos playoffs.

Grupos da IEM Dallas 2022 Grupo A Grupo B FaZe Clan FURIA Esports LookingForOrg Imperial Esports Astralis Team Liquid Team Vitality Cloud9 G2 Esports Ninjas in Pyjama Movistar Riders BIG MOUZ Heroic ENCE Complexity Gaming

Diferentemente da fase de grupos, o formato dos playoffs será de eliminação simples, onde uma derrota será o suficiente para a equipe ser eliminada. As quartas de final e a semifinal serão definidas por séries melhores de três partidas (MD3). Para a grande final, será realizada uma série melhor de cinco partidas (MD5) para definir a campeã.

3 de 3 Campeã do PGL Major Antwerp 2022, FaZe Clan chega como favorita na IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL Campeã do PGL Major Antwerp 2022, FaZe Clan chega como favorita na IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL

Premiação

A premiação total de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) será dividida entre todas as 16 participantes da IEM Dallas 2022. As equipes também ganharão pontos na BLAST Premier e na ESL Pro Tour, que serão importantes para garantir participações em eventos futuros. Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão da premiação:

IEM Dallas 2022 – Premiação Colocação Premiação Pontos na BLAST Premier Pontos na ESL Pro Tour 1° US$ 100 mil (R$ 480 mil) 2,4 mil 1 mil 2° US$ 42 mil (R$ 200 mil) 1,2 mil 750 3°–4° US$ 20 mil (R$ 95 mil) 750 525 5°–6° US$ 10 mil (R$ 48 mil) 225 350 7°–8° US$ 6 mil (R$ 28 mil) 225 200 9°–12° US$ 5 mil (R$ 24 mil) - 100 13°–16° US$ 4 mil (R$ 20 mil) - -

Calendário

A ESL definiu os primeiros jogos da IEM Dallas 2022 na segunda-feira (23) e chamou a atenção por colocar Imperial e FURIA para jogar no confronto de abertura do Grupo B. O calendário completo do torneio você confere a seguir:

Fase de Grupos

Segunda-feira, 30 de maio

G2 Esports x Movistar Riders (Grupo A) – 13h

MOUZ x ENCE (Grupo A) – 13h

FaZe Clan x LookingForOrg (Grupo A) – 14h10

Astralis x Team Vitality (Grupo A) – 14h10

FURIA Esports x Imperial Esports (Grupo B) – 15h20

x (Grupo B) – 15h20 Team Liquid x Cloud9 (Grupo B) – 15h20

Ninjas in Pyjamas x BIG (Grupo B) – 16h30

Heroic x Complexity Gaming (Grupo B) – 16h30

Semifinal da Chave Superior (Grupo A) – 17h40

Rodada 1 da Chave Inferior (Grupo A) – 17h40

Semifinal da Chave Superior (Grupo A) – 21h10

Rodada 1 da Chave Inferior (Grupo A) – 21h10

Terça-feira, 31 de maio

Rodada 1 da Chave Inferior (Grupo B) – 13h

Rodada 1 da Chave Inferior (Grupo B) – 13h

Semifinal da Chave Superior (Grupo B) – 16h30

Semifinal da Chave Inferior (Grupo A) – 16h30

Semifinal da Chave Superior (Grupo B) – 20h

Semifinal da Chave Inferior (Grupo A) – 20h

Quarta-feira, 1° de junho

Semifinal da Chave Inferior (Grupo B) – 13h

Semifinal da Chave Inferior (Grupo B) – 13h

Final da Chave Inferior (Grupo A) – 16h30

Final da Chave Superior (Grupo A) – 16h30

Final da Chave Inferior (Grupo B) – 20h

Final da Chave Superior (Grupo B) – 20h

Playoffs

Sexta-feira, 3 de junho

Quartas de final 1 – 15h

Quartas de final 2 – 18h30

Sábado, 4 de junho

Semifinal 1 – 13h

Semifinal 2 – 16h30

Domingo, 5 de junho

Grande Final – 13h