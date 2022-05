IEM Rio Major 2022 de CS:GO é confirmado; veja datas, local e ingressos

O IEM Rio Major 2022 de CS:GO foi confirmado nesta terça-feira (24) pela ESL. O anúncio veio um dia depois da publicação de um vídeo mostrando uma favela com o Cristo Redentor ao fundo e uma legenda “cs_rio”, reforçando rumores que vinham desde o final de 2021. A realização do Major na Cidade Maravilhosa era inclusive uma promessa feita pela ESL após o cancelamento do torneio em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. A novidade foi divulgada também no canal do streamer Alexandre “Gaules” Borba, na Twitch .

Agora oficial, o torneio mundial será realizado entre os dias 31 e 13 de novembro na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Veja a seguir mais detalhes do evento, premiação das equipes e como vai funcionar a classificação para o torneio.

2 de 2 IEM Rio Major 2022 está confirmado; torneio acontece entre 31 de outubro e 13 de novembro — Foto: Divulgação/ESL IEM Rio Major 2022 está confirmado; torneio acontece entre 31 de outubro e 13 de novembro — Foto: Divulgação/ESL

O torneio internacional de CS:GO vem pela primeira vez para a América do Sul e será realizado com público a partir do dia 10 de novembro. O formato será muito parecido com o do Major anterior, o PGL Major Antwerp 2022. As 24 equipes participantes serão definidas com base nos resultados dos torneios RMR, que serão realizados nas Américas, na Europa e na região de Ásia-Pacífico.

Vale ressaltar que o Challengers Stage e o Legends Stage vão ser disputados com as portas fechadas. Apenas no Champions Stage, nome dado aos playoffs do Major, que as equipes jogarão na Jeunesse Arena, na frente da plateia. A premiação total também será de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões), sendo US$ 400 mil (R$ 1,92 mi) destinados ao campeão do torneio.

Os ingressos estarão disponíveis para comprar a partir desta quarta-feira (25), às 14h, no horário oficial de Brasília. Os preços variam de R$ 89 a R$ 2 mil. De acordo com a ESL, os ingressos comprados para o Major de 2020 no Rio de Janeiro, que foi cancelado por conta da pandemia, continuam válidos. As compras dos ingressos poderão ser feitas no portal do oficial do Major.

O IEM Rio Major 2022 será o 18° de CS:GO na história e o primeiro a ser organizado fora da Europa ou da América do Norte. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a ESL organiza um torneio de CS:GO no Brasil: a empresa já trouxe ao país a ESL Pro League Season 4 - Finals, em 2016, e a ESL One: Belo Horizonte, em 2018.