IEM Rio Major 2022 de CS:GO: veja preços e como comprar ingressos

O IEM Rio Major 2022 , segundo mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) do ano, acontece entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro, conforme foi anunciado nesta terça-feira (24) . O evento terá público presente durante sua fase final, o Champions Stage, que ocorre do dia 10 até o dia 13 de novembro na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. A ESL, organizadora da competição, anunciou que a venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (25) a partir das 14h, no horário oficial de Brasília. Os preços variam de R$ 89 até R$ 1,999 mil, dependendo do setor e da quantidade de dias desejada pelo interessado.

O Major de CS:GO no Brasil era bastante aguardado desde que o Rio Major 2020 foi cancelado por conta da pandemia de Covid-19. Embora o país já tenha recebido torneios internacionais de CS:GO, como a ESL Pro League Season 4 - Finals em 2016, a ESL One: Belo Horizonte em 2018, e a BLAST São Paulo em 2019, essa será a primeira vez que o mundial oficial do game será sediado em terras sul americanas. A seguir, você confere mais detalhes sobre a venda de ingressos.

1 de 2 CS:GO: veja preços e onde comprar ingressos para o IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/PGL CS:GO: veja preços e onde comprar ingressos para o IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/PGL

👉 O que é CS:GO Stash? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

A compra de ingressos pode ser realizada no site Eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/iem-rio-major-championship-tickets-72676745101). A ESL oferece diversas opções de pacotes para os interessados. A opção mais barata custa R$ 89 e conta com entrada para apenas um dia (quinta ou sexta-feira, 10 ou 11 de novembro), assentos no anel superior da arena e acesso para sessões de autógrafos. Caso o comprador queira escolher um dos dias do final de semana, 12 ou 13 de novembro, o preço sobe. Para o sábado, o ingresso custa R$ 129, enquanto para o domingo o valor será R$ 149. Vale ressaltar que os benefícios serão os mesmos do pacote anterior.

Depois, os pacotes disponíveis são para os quatro dias de Champions Stage. O básico custa R$ 319 e oferece as mesmas vantagens das opções de um dia. Com o pacote, o comprador também ganha uma camiseta exclusiva do evento. Depois, há as opções de R$ 379, para ficar em assentos no anel inferior, de R$ 499, que deixa o espectador em um espaço bem próximo ao palco principal e dos atletas, e a de R$ 1,999 mil, que conta com o próprio salão e mordomias como refeições e bebidas.

2 de 2 Ingressos do IEM Rio Major 2022 englobam pacotes com benefícios distintos — Foto: Divulgação/ESL Ingressos do IEM Rio Major 2022 englobam pacotes com benefícios distintos — Foto: Divulgação/ESL

As participantes do IEM Rio Major 2022 ainda serão definidas. Assim como foi no PGL Major Antwerp 2022, as equipes vão precisar passar pelos torneios RMR, que são classificatórias para o mundial de CS:GO. Elas serão realizadas entre times de três regiões: Américas, Europa e Ásia-Pacífico, e terão mais detalhes divulgados em breve. Ao final dos torneios, 24 equipes estarão classificadas para o Major no Brasil. A premiação total também será a mesma que o Major na Bélgica, US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões).