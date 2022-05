IEM Rio Major 2022: sem ingressos, torcedores pedem torneio no Maracanã

O IEM Rio Major 2022 será o primeiro da categoria a ser realizado na América do Sul, e a expectativa pelos ingressos era alta entre torcedores de CS:GO . Por conta disso, o site Eventbrite, responsável pela venda das entradas, apresentou instabilidades, impedindo a compra por parte dos fãs, que já preveem a lotação da Jeunesse Arena, para onde a fase de playoffs está marcada. Vale ressaltar que o local comporta até 18 mil pessoas.

Como são muitos os interessados em assistir ao Major de forma presencial, torcedores brasileiros levantaram a hashtag #MajorNoMaracana pedindo a troca para o estádio, cuja capacidade é de cerca de 79 mil pessoas. Além disso, também foram citados o Maracanãzinho, também no Rio, e até mesmo a Arena da Baixada, em Curitiba, estádio do Athletico Paranaense. Confira a seguir algumas das reações aos problemas na venda de ingressos do Major.

A expectativa pelo Major no Brasil é alta há algum tempo. Em 2020, estava marcado o ESL One Major Rio 2020, que acabou cancelado por conta da pandemia. Depois disso, a organização responsável prometeu a vinda de um torneio mundial para o país, mas sem confirmar uma data específica. Na última segunda-feira (24), a ESL publicou um vídeo mostrando uma favela e, ao fundo, o Cristo Redentor, reforçando alguns boatos que rolavam desde janeiro sobre a realização de um Major entre outubro e novembro de 2022 na Cidade Maravilhosa. No dia seguinte, foi confirmado o IEM Rio Major 2022.

Portanto, muitos fãs de CS:GO, sobretudo no Brasil e na América do Sul, estavam esperando a venda de ingressos para garantir a ida ao Major de forma presencial. Com o campeonato marcado para a Jeunesse Arena, que comporta até 18 mil pessoas (número superior ao de entradas disponibilizadas, vale ressaltar), a alta demanda não é uma surpresa. O site da Eventbrite, entretanto, apresentou muitas instabilidades durante o processo de compra, tanto ao selecionar as opções disponíveis quanto na hora de finalizar.