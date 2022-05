Impressora 3D é utilizada para fabricar carne vegetariana nos EUA

A empresa observou que 70% do mercado de carnes gira em torno de cortes inteiros, e é nele que a Mooji pretende atuar. A forma atual de fabricação de carnes vegetarianas ainda são mais baratas, porém as texturas não agradam aos clientes, segundo explica Mohr, cofundadora da empresa. Ainda de acordo com ela, um bife vegetariano seria mais chamativo, para o público, do que um hambúrguer, como os que já são produzidos.