Infinix ZERO 5G: celular traz 5G nos dois chips e processador potente

O Infinix ZERO 5G é o primeiro smartphone 5G da marca que chega exclusivamente ao Brasil por meio da parceria entre a Positivo Tecnologia e Transsion Holdings, gigante global telefones móveis. O smartphone premium traz suporte à internet de quinta geração nos dois chips e tela com taxa de atualização de toque de 240 Hz. A ficha técnica fica completa com câmera de até 48 MP e armazenamento de 128 GB.

O telefone também conta com processador Dimensity 900 5G, da MediaTek, que é voltado para jogos, e memória RAM de 8 GB. O dispositivo é indicado para quem busca alto desempenho e chega ao território nacional pelo preço sugerido de R$ 2.499. Confira a seguir o review do Infinix ZERO 5G.

Infinix ZERO 5G apresenta design moderno — Foto: VITOR GRAMA

Internet 5G nos dois chips

O destaque do Infinix ZERO 5G é a presença da internet de quinta geração nos dois chips. O smartphone pode se conectar ao 5G DSS, uma classe mais rápida que o 4G, porém inferior ao 5G esperado para os próximos meses. No entanto, o smartphone da Infinix fabricado no Brasil pela Positivo Tecnologia está pronto para receber o 5G SA (Stand Alone), que vai trazer a experiência completa da nova tecnologia.

Além disso, o dispositivo traz a função de alternância de rede inteligente, que muda automaticamente entre Wi-Fi e dados móveis e também tem a ferramenta 5G inteligente, que alterna entre o 5G e 4G para economizar bateria.

Infinix ZERO 5G tem internet de quinta geração nos dois chips — Foto: VITOR GRAMA

O recurso oferece alta velocidade de rede mesmo fora de casa. Isso significa que é possível curtir jogos on-line sem travamentos e assistir a vídeos em alta qualidade sem engasgos. Além disso, o telefone também apresenta Wi-Fi 6, que traz velocidades 177% maior que o Wi-Fi 5 e funcionou muito bem durante o review.

Câmera de até 48 MP

O Infinix ZERO 5G apresenta uma câmera tripla de até 48 MP. O sensor principal captura imagens lindas com cores vivas e nítidas tanto em ambientes com bastante luminosidade como em locais com pouca luz. O aparelho traz o recurso Super Noite, que permite iluminar fotos tiradas no escuro. Nos nossos testes, a função atendeu muito bem e impressionou ao deixar as fotos mais claras, mesmo sem a necessidade de flash.

Além disso, o - dispostivo também traz um sensor de profundidade dedicado ao modo retrato de 2 MP, ferramenta que desfoca o fundo da imagem para deixar as fotos mais elegantes. Como o smartphone realiza esta ação por hardware, o resultado é que as imagens ficaram muito mais bonitas e o desfoque foi bastante preciso. Esse formato é equivalente a fotos profissionais com câmeras de 50 mm e é ideal para postar fotos no Instagram com estilo, por exemplo.

Foto sem modo Super Noite — Foto: VITOR GRAMA

Foto com modo Super Noite — Foto: VITOR GRAMA

Outra função interessante é o zoom híbrido de 30x que combina zoom óptico com zoom digital. O recurso realizado por meio da lente teleobjetiva de 13 MP permitiu aproximar objetos que estavam bem distantes com bastante nitidez. A função é muito útil para fazer capturas em ambientes muito abertos e também para ocasiões em que não é possível chegar perto do que deseja tirar foto.

O Infinix ZERO 5G conta ainda com modo de câmera lenta de 960 fps (quadros por segundo). A ferramenta funcionou muito bem e registrou imagens com muita qualidade. A câmera frontal de 16 MP também não deixou a desejar. É possível registrar selfies com modo retrato, que funcionou muito bem e com a mesma precisão do sensor frontal. Também existe a possibilidade de acionar o modo beleza para corrigir as imperfeições do rosto.

Foto sem zoom — Foto: VITOR GRAMA

Foto com zoom híbrido de 30x — Foto: VITOR GRAMA

Já os vídeos podem ser gravados em 4K em 30 fps e 1080p em 60 fps. As filmagens ficaram ótimas e os registros apresentaram aspecto profissional. Os usuários de TikTok e Instagram Reels ainda contam com a função de vídeos curtos de forma nativa no aplicativo da câmera.

O conjunto fotográfico do Infinix ZERO 5G é bastante completo e não peca em nenhum aspecto. Os sensores são versáteis e conseguiram acompanhar os registros do cotidiano sem problemas. O áudio também é bem nítido e não fica distorcido. A sensação foi de ter uma câmera profissional alocada nas lentes do aparelho.

Alto desempenho e ideal para games

O Infinix ZERO 5G é um smartphone com desempenho impecável tanto para produtividade como para games. Nos nossos testes, o smartphone conseguiu rodar com maestria jogos como Asphalt 9, Call of Duty Mobile e Free Fire sem apresentar travamentos em nenhum momento mesmo com as configurações no máximo. O aparelho também fez bonito ao surfar em redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter e na exibição de vídeos no YouTube.

A performance avançada tem como responsável o chip Dimensity 900 5G, da MediaTek. O processador octa-core com foco em jogos traz litografia de 6 nanômetros, o que se traduz em uma experiência fluida mesmo nos momentos em que o componente é mais exigido. O chipset chegou a superar modelos Snapdragon, concorrentes da Qualcomm em testes de desempenho. A GPU Mali-G68 também marca presença. O conjunto fez com que os títulos testados apresentassem gráficos realistas sem engasgos ou quedas de quadros por segundo.

Infinix ZERO 5G rodou sem travamentos jogos como Call of Duty Mobile — Foto: VITOR GRAMA

A ficha técnica ainda inclui uma memória RAM de 8 GB com tecnologia LPDDR5. Além disso, o dispositivo traz integração entre RAM e ROM. Este recurso é capaz de alocar 3 GB da memória ROM para atuar como RAM, ampliando a RAM de 8 para 11 GB. A função faz com que o gameplay fique ainda melhor ao fornecer mais memória.

O Infinix ZERO 5G tem também a tecnologia 3-D Cooling Master para evitar que o aparelho apresente superaquecimento durante a jogatina. Traz ainda o recurso Dar-link 2.0, que melhora a performance dos games e representa uma evolução da ferramenta vista no Infinix NOTE 10 Pro. Outro destaque é o áudio DTS Surround, que deixou o áudio muito imersivo tanto nos jogos como nos vídeos.

Infinix ZERO 5G tem armazenamento de 128 GB — Foto: VITOR GRAMA

O smartphone traz ainda armazenamento de 128 GB com tecnologia ultrarrápida UFS 3.1, a mais moderna atualmente no mercado. O recurso fez com que a transferência e armazenamentos de arquivos no dispositivo acontecessem de forma muito veloz. A quantidade de memória é suficiente para guardar muitas fotos, aplicativos, jogos e músicas sem precisar esvaziar o aparelho.

Tela gigante com taxa de atualização de toque de 240 Hz

Infinix ZERO 5G apresenta uma tela IPS LCD gigante de 6,78 polegadas. O painel se saiu muito bem para assistir a filmes, séries e também jogos. O display tem resolução Full HD+ (2460 x 1080 pixels) e densidade de 388 pixels por polegadas. A tela conseguiu exibir imagens nítidas e com bastante definição em todos os momentos do review.

O painel também tem bordas finas e aproveitamento de tela de 88%, o que ofereceu uma experiência bastante imersiva nos games. Além disso, apresenta taxa de atualização de 120 Hz e taxa de atualização de toque de 240 Hz. Essa característica deixou o rolamento de tela extremamente fluido e responsivo e ainda facilita na hora da jogatina. A tela é muito mais rápida que os displays tradicionais de 60 Hz e deu a sensação de rapidez o tempo todo em que foi usado o telefone.

Infinix ZERO 5G tem tela com taxa de atualização de toque de 240 Hz — Foto: VITOR GRAMA

O aparelho também conta com brilho máximo de 500 nits, o que deixou o painel com uma clareza incrível mesmo em ambientes ensolarados. Além disso, traz um design extremamente elegante e que dá um aspecto premium ao aparelho. O visual do telefone se assemelha a uma obra de arte e a beleza do smartphone chama bastante atenção.

Bateria de 5.000 mAh e carregador de 33 W

O Infinix ZERO 5G apresenta uma bateria grande de 5.000 mAh. O componente foi suficiente para deixar o smartphone longe das tomadas pelo dia todo. Nos nossos testes, mesmo com uso intenso em jogos e produtividade o telefone conseguiu alcançar até 20 horas de autonomia e chegou de noite ainda com carga.

Esta marca foi atingida com a jogatina de Free Fire e Call of Duty Mobile por quatro horas, exibição de vídeos no YouTube por duas horas e sete horas no Facebook, Instagram e WhatsApp.

Infinix ZERO 5G tem carregador de 33 W — Foto: VITOR GRAMA

Outro ponto positivo é a fonte de 33 W com conexão USB-C inclusa na caixa que fornece um carregamento muito rápido. O acessório forneceu 30% de carga em 15 minutos e conseguiu recarregar o aparelho por completo em 1h26. Além disso, o dispositivo ainda pode ficar em standby por incríveis 27 dias.

Android 11

O Infinix ZERO 5G chega com Android 11 baseado na interface XOS 10. O software traz modificações no sistema do Google e traz recursos exclusivos como a XArena, que apresenta funções para ajudar na jogatina. É possível verificar o sinal de internet e a bateria restante para não ter surpresas durante a gameplay.

Além disso, permite controlar as notificações para evitar perturbações. Durante o review, a função foi muito importante para evitar distrações e deu uma experiência mais profissional durante os jogos.

Infinix ZERO 5G traz Android 11 com interface XOS 10 — Foto: VITOR GRAMA

Outra ferramenta importante é o clonador de telefone, que ajudou bastante em pegar informações de outro aparelho e também é bastante útil caso o usuário precise mudar de celular no futuro. O sistema também tem alertas de privacidade, o que foi bem interessante para saber quais aplicativos estavam coletando dados ou a localização.

O smartphone da Infinix também se destaca pela biometria embarcada no aparelho. O leitor de impressão digital embutido no botão power deu bastante conforto no cotidiano e é extremamente veloz. Também é possível contar com o reconhecimento facial para o caso de telefone estar na mesa, por exemplo.

Infinix ZERO 5G traz leitor de impressão de digital no botão power — Foto: VITOR GRAMA

Em ambos os casos, a sensação é de que o telefone não tem senha. O desbloqueio aconteceu de forma instantânea em todas as vezes e não deixou a desejar em nenhum momento.

Vale a pena comprar o Infinix ZERO 5G?

Com certeza! O Infinix ZERO 5G conta com internet de quinta geração nos dois chips, o que é não é comum nos concorrentes. Além disso, mesmo trazendo especificações avançadas ainda apresenta um custo-benefício excelente. Ele tem bom armazenamento, ótimo desempenho e bateria potente por apenas R$ 2.499.

A câmera tripla também é um ponto alto, que traz recursos importantes como o zoom híbrido de 30x e modo Super Noite, outro diferencial em comparação com aparelhos de outras fabricantes.

Infinix ZERO 5G traz câmera tripla de até 48 MP — Foto: VITOR GRAMA

O smartphone também atende plenamente os gamers e usuários mais exigentes que buscam um alto desempenho. O aparelho faz bonito no cotidiano ao apresentar uma performance impecável e sem travamentos em nenhum momento. Inclusive, a tela com taxa de atualização de 240 Hz deixa o dispositivo voando. A experiência é de rapidez e fluidez o tempo todo.

A bateria também é excelente e dura o dia inteiro mesmo para quem usa bastante o smartphone. O carregador de 33 W também é um ponto positivo, já que pode fornecer muita bateria em pouco tempo e deve ser ideal para momentos em que o usuário tem pouco tempo para deixar o telefone na tomada.

Infinix ZERO 5G oferece ótimo custo-benefício — Foto: VITOR GRAMA

Um outro diferencial do Infinix ZERO 5G é que a caixa vem completa com todos os acessórios. A embalagem inclui o cabo USB-C, fonte de alimentação, fone de ouvido, capa de proteção e película para evitar riscos no display. Ou seja, não é necessário adquirir nenhum produto para ter a experiência completa com o smartphone.

O Infinix ZERO 5G é vendido no endereço www.meuinfinix.com.br por R$ 2.499 parcelado em até 10x sem juros. Além disso, tem desconto à vista e pode ser adquirido no PIX por R$ 2.249 e por R$ 2.374 no boleto. Os usuários que comprarem o smartphone no site oficial ainda contam com dois anos de garantia.

Ficha técnica do Infinix ZERO 5G