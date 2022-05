Instagram agora esconde Stories de quem posta muito; entenda

“Este recurso está em fase inicial de desenvolvimento e sendo testado com uma pequena porcentagem de pessoas na plataforma. No momento, não temos planos de lançamento para compartilhar, mas avisaremos sobre qualquer atualização”, afirmou um porta-voz da Meta .

Vídeos do Instagram estão com áudio lento e distorcido. Como resolver? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo