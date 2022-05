Instagram com problemas hoje? Stories não aparecem no app, relatam usuários

O Instagram está com problemas nesta segunda-feira (16) e apresenta instabilidades para alguns usuários. De acordo com relatos no Twitter , o aplicativo da rede social não está carregando Stories. Internautas também apontam que a aba "Explorar", responsável por exibir conteúdos relacionados às preferências do usuário, mudou e apresenta bugs. No Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, as queixas sobre o problema do Instagram já ultrapassam a marca de 610 notificações. O TechTudo procurou o Instagram para obter um posicionamento a respeito da falha, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.

Dados do Google Trends, plataforma que acompanha buscas em alta no Google, mostram que houve aumento repentino nas buscas por "Instagram fora do ar hoje" e "Instagram caiu hoje" na última hora. A plataforma também registrou crescimento nas consultas por termos como "Stories do Instagram sumiram", "não está aparecendo os Stories do Instagram" (sic) e "não consigo ver Stories do Instagram", principal problema reportado pela comunidade.

Os usuários recorreram ao Twitter para reclamar sobre a instabilidade no Instagram. No microblog, há relatos de internautas que afirmam que a aba "Explorar" mudou. Em vez de visualizarem conteúdos relacionados às suas preferências de consumo, alguns usuários estão visualizando paisagens ou post radicalmente diferentes daqueles com os quais costumam se engajar.

No Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, as queixas sobre o mau funcionamento do Instagram saltaram de 5 para 614 em pouco mais de uma hora. Segundo a ferramenta, 66% dos problemas se manifestam no aplicativo móvel, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O TechTudo testou a versão web do serviço e não teve problemas.

