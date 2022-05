Instagram inicia testes com NFTs nesta semana; veja como vai funcionar

O Instagram anunciou, nesta segunda-feira (9), que iniciará testes com o compartilhamento de NFTs em sua plataforma ainda nesta semana. A declaração foi feita pelo chefe da rede social, Adam Mosseri, e depois confirmada pelo próprio Mark Zuckerberg , CEO da Meta . Os testes serão feitos com conteúdos de criadores selecionados dos Estados Unidos, que poderão compartilhar os tokens não-fungíveis no feed, nas mensagens privadas ou nos Stories, sejam eles autorais ou comprados. Inicialmente, apenas um pequeno grupo de usuários poderá acessar a novidade.

Ainda segundo o Instagram, a rede social não vai cobrar qualquer taxa por publicação ou compartilhamento de imagens NFT. Entretanto, nada foi comentado a respeito do valor sobre cada venda. No lançamento, as carteiras digitais compatíveis para movimentar os pagamentos serão Rainbow, MetaMask e Trust Wallet, mas há planos para adicionar Coinbase, Dapper e Phantom em breve. Quanto aos blockchains, a rede social oferecerá suporte a Ethereum e Polygon, com a promessa de adotar o suporte ao Solana e Flow posteriormente.

Esses “colecionáveis digitais”, de acordo com Mosseri, terão os seus detalhes exibidos de forma semelhante aos perfis. Ao clicar na tag de um token, os usuários terão acesso a uma série de informações, como o nome do criador da arte e do atual proprietário, sendo possível seguir essas pessoas. As imagens NFT também serão destacadas com um efeito visual de brilho.

“No momento, existem várias maneiras diferentes de os criadores ganharem dinheiro, mas muitas delas são imprevisíveis e mudam rapidamente. Agora, achamos uma oportunidade realmente interessante para um subconjunto de criadores, o NFT”, comentou Mosseri em vídeo publicado em seu perfil do Twitter.

O chefe da rede social reconheceu ainda que o NFT é um tipo de negócio baseado na credibilidade e, por isso, a rede social optou por começar “pequeno”, para sentir como o público vai reagir à novidade, e “aprender com a comunidade”. Vale ressaltar que, por ora, o teste estará disponível apenas para um número selecionado de usuários. Depois do feedback da comunidade, o Instagram deve liberar a novidade para mais pessoas.

Logo depois do anúncio de Mosseri, Mark Zuckerberg anunciou em vídeo que o NFT também deve chegar ao Facebook em algum momento.

Com informações de TechCrunch e The Verge

