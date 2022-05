Instagram sem filtros? Usuários relatam falha no recurso do app

Os filtros do Instagram não estão funcionando nesta quinta-feira (26). Segundo relatos publicados no Twitter , os efeitos usados no Instagram Stories não carregam e a mensagem "Não é possível usar este efeito no seu dispositivo" aparece no aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Alguns usuários também destacam uma instabilidade no Instagram Direct, afirmando que mensagens enviadas não estão sendo entregues aos destinatários.

O erro na plataforma está despertando dúvidas nos usuários do Instagram, que acreditam em uma atualização da rede social. O TechTudo entrou em contato com a equipe do Instagram, mas não obteve um posicionamento até a publicação desta matéria.

1 de 3 Instagram está sem filtros e usuários relatam falha no recurso nesta quinta-feira (26) — Foto: Melissa Cruz / TechTudo Instagram está sem filtros e usuários relatam falha no recurso nesta quinta-feira (26) — Foto: Melissa Cruz / TechTudo

De acordo com dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais, a falha no Instagram está acontecendo desde ontem (25) e teve um pico de 66 notificações às 09h52 (horário de Brasília). É possível encontrar mensagens como "Eu não estou conseguindo ler mensagens na DM" e "Stories sem filtros, todos indisponíveis no celular" no site.

2 de 3 Downdetector registra aumento nas notificações relacionadas ao Instagram — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi Downdetector registra aumento nas notificações relacionadas ao Instagram — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

No Google Trends, serviço do Google que realiza um levantamento das pesquisas que estão sendo realizadas no buscador, "Instagram sem filtros" apresenta um aumento de 2100% nas últimas quatro horas. Termos como "Os filtros do Instagram não estão funcionando" e "Não estou conseguindo usar os efeitos do Instagram" também registram um recente crescimento.

3 de 3 "Instagram sem filtros" é um dos termos mais procurados pelos usuários no Google Trends — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi "Instagram sem filtros" é um dos termos mais procurados pelos usuários no Google Trends — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

Diversos comentários sobre o assunto estão publicados no Twitter. Nele, usuários do Instagram, questionam se a plataforma removeu os efeitos definitivamente, além de ressaltarem que não irão mais publicar conteúdos na rede social.

