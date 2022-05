Intel revela processadores mobile HX para jogos e trabalhos de edição

A linha chega com nível superior em relação aos modelos H de 2021, trazendo opções Core i5 , Core i7 e Core i9 com até 16 núcleos e 24 threads. O anúncio foi feito durante o evento Intel Vision, que acontece entre os dias 10 e 11 de maio em Dallas, nos Estados Unidos. O TechTudo está cobrindo o evento ao vivo e traz mais detalhes a seguir.

As especificações do novo Core i9 12900HX já haviam vazado em sites de benchmark antes do anúncio oficial da Intel. O processador traz 16 núcleos, 24 threads e é desbloqueado para overclock, a exemplo do Core i9 11980HK de 2021. Do total de cores disponíveis, oito são voltados para desempenho e os outros oito para eficiência, ponto que deve ajudar o notebook em termos de autonomia.