Internet 6G: Samsung dá detalhes de rede 50 vezes mais rápida que 5G

A internet 5G ainda está em fase de implementação no Brasil e em outros países, mas a Samsung já trabalha no projeto da rede 6G. A gigante sul-coreana apresentou um artigo nesta semana que resume os esforços para tornar a conectividade de sexta geração uma realidade nos próximos anos. Países como China e Japão também participam a corrida por uma conectividade mais rápida e eficiente, com investimentos do próprio governo em pesquisas no setor. Dessa forma, projeções otimistas apontam que a futura rede comece a ser implementada entre 2028 e 2030.