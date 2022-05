iPhone 13 Pro Max aparece com lance a partir de R$ 900 em leilão online

Os lotes 12, 17, 19, 21 e 22 contêm iPhones de modelos não identificados, com pequenas avarias na carcaça. Os lances variam entre R$ 300 e R$ 1.900. Há também oportunidades com valores até mais baixos, como no caso do lote 16, que traz um Galaxy S9 com lance inicial de R$ 120, e do lote 18, com um iPhone com tomada do tipo G (padrão britânico), por R$ 150.