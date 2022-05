iPhone coloca Apple no topo do ranking de maiorais da tecnologia

A Apple lidera o ranking das e bateu recorde com vendas de US$ 378,7 bilhões no ano, cerca de R$ 1,8 trilhão. O faturamento r a um aumento de 29% em relação ao ano anterior. (12). De acordo com a publicação, um dos fatores que fizeram a fabricante manter o seu patamar foi o sucesso de vendas do iPhone 13 e seus derivados.

De acordo com a revista, a Apple bateu recorde com vendas de US$ 378,7 bilhões no ano, cerca de R$ 1,8 trilhão. O faturamento cresceu 29% frente ao ano anterior.

Ainda de acordo com a Forbes, a empresa da maçã possui valor de mercado de US$ 2,6 trilhões, em torno de R$ 12,84 trilhões, o que equivale a um aumento de 13%.

A segunda e a terceira colocações do ranking também são ocupadas por companhias criadas nos Estados Unidos: a Alphabet, holding que controla o Google, e a Microsoft. A lista segue com a Samsung, da Coréia do Sul, em quarto lugar, e com a Tencent, da China, em quinto.

Parte do sucesso da Apple no último ano se deve às vendas do iPhone 13. O aparelho sai de fábrica com o processador A15, a CPU de maior performance da Apple até então, e tem como principais destaques a tela de 6,1 polegadas com qualidade XDR e a câmera com modo cinema que grava em HDR Dolby Vision, qualidade vista em filmes do cinema.

Com informações de Forbes

