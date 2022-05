iPhone e celular Xiaomi custam menos em leilão; lances terminam hoje

As mercadorias são fruto de apreensão e os valores listados abaixo servem apenas como referência – eles podem aumentar a depender das propostas. É importante levar em consideração que os ganhadores devem retirar os aparelhos de forma presencial, pois o órgão não se responsabiliza pelo envio. Além disso, os equipamentos não têm garantia do fabricante e o órgão não garante o funcionamento.

Outro lote com preço bastante reduzido é o de número lote 85, que conta com três smartphones (dois Xiaomi Redmi Note 8 e um Xiaomi Redmi Note 10 pelo valor de R$ 1.250. No varejo online, só o Redmi Note 11 é sozinho é vendido por R$ 1.499.

O usuário precisa cumprir algumas etapas burocráticas, como a emissão do certificado digital e-CAC, que é liberado pelo próprio órgão e deve ser adquirido antes do início da edição do leilão. Requer CPF válido. Quem tiver interesse em participar do leilão deve acessar o site da Receita Federal e buscar pelo pregão com código “0217800/000004/2021 - BELÉM”.