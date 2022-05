IRPF 2022: Receita Federal libera consulta ao 1º lote de restituição

O pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022 será destinado aos grupos prioritários. São eles: 226.934 contribuintes idosos acima de 80 anos; 2.305.412 contribuintes entre 60 e 79 anos, 149.016 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 702.607 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. A seguir, confira o calendário de pagamento e saiba como fazer a consulta à restituição do Imposto de Renda 2022.