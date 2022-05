Jam.gg, antigo Piepacker, permite jogar games retrôs online e de graça

Jam.gg, anteriormente conhecido como Piepacker, é uma plataforma gratuita que oferece games retrôs e modernos para jogar no navegador de Internet. O serviço conta com mais de 100 clássicos como Metal Slug X , The King of Fighters ’98 , Earthworm Jim 2, Glover, Windjammers, além de jogos próprios como Arséne Bomber. Há, ainda, promessas de games mais recentes para 2022, como Overcooked , Moving Out e Blazing Chrome. Por enquanto o Jam.gg funciona apenas no navegador Google Chrome , no PC e smartphones Android e iPhone ( iOS ).

1 de 3 É possível jogar games clássicos como Metal Slug X no Jam.gg — Foto: Divulgação/Steam É possível jogar games clássicos como Metal Slug X no Jam.gg — Foto: Divulgação/Steam

Ao jogar os games no Jam.gg, usuários são colocados em salas, públicas ou privadas, onde podem receber amigos ou outros jogadores para assistir e jogar online. O serviço possui suporte para até oito pessoas na sala com chat por texto ou voz e moderação através da inteligência artificial Bodyguard, para manter o ambiente seguro. É possível utilizar joysticks compatíveis nos PCs e nos smartphones, mas um controle virtual de toque na tela é utilizado em todos os games. Há até mesmo suporte para câmera, porém nas salas públicas são permitidas apenas silhuetas e filtros de realidade aumentada.

2 de 3 Jam.gg traz uma grande seleção de jogos clássicos para usuários jogarem direto no navegador, tanto no PC quanto smartphone — Foto: Divulgação/Jam.gg Jam.gg traz uma grande seleção de jogos clássicos para usuários jogarem direto no navegador, tanto no PC quanto smartphone — Foto: Divulgação/Jam.gg

Quando a plataforma era conhecida como Piepacker, ela alcançou 500 mil usuários no Brasil em seu período de testes e hoje já conta com dois milhões de jogadores globalmente. Todos os games são disponibilizados de forma legalizada através de acordos com 26 desenvolvedores, como Atari, Team17 e SNK, além de parcerias diretas com estúdios independentes. Todos os emuladores usados são programas de código aberto pela licença GPL.

Uma função que será paga no site, mas encontra-se gratuita em fase de testes, é a "BYOG - Bring Your Own Game" (em português, "Traga Seu Próprio Jogo"). Neste modo, o usuário pode abrir uma sala com um arquivo ROM próprio de consoles como PlayStation One, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendinho, GameBoy ou GameBoy Advance e jogar com seus amigos.

3 de 3 Overcooked é um dos games prometidos para a plataforma em 2022 — Foto: Divulgação/Ghost Town Games Overcooked é um dos games prometidos para a plataforma em 2022 — Foto: Divulgação/Ghost Town Games

