JBL Flip 6 é a nova caixinha de som à prova d'água da marca no Brasil

JBL Flip 6 é a nova caixinha de som com Bluetooth da marca, lançada no Brasil nesta quinta-feira (12). O modelo tem tem como destaques a proteção contra poeira e água e a prometida autonomia de até 12 horas de reprodução. Como reforça a fabricante, a Flip 6 é uma evolução direta da JBL Flip 5. O acessório mantém o mesmo formato cilíndrico característico da JBL, mas com maior potência sonora. O produto já pode ser comprado no site oficial da marca pelo preço sugerido de R$ 849.