JBL Tune 500BT vs 510BT: compare os fones de ouvido Bluetooth

No site oficial, o preço do 500BT é de R$ 223 e o preço do 510BT é de R$ 299, mas é possível encontrá-los por R$ 214 e R$ 199 , respectivamente, na Amazon .

Os dois modelos têm um design visual parecido: ambos têm formato on-ear, que fica posicionado "em cima" da orelha, e contam com regulagem de altura. Também são acolchoados ao longo da tiara e suas conchas têm superfície macia, sugerindo conforto para longas horas de uso. Além disso, eles vêm com alças com braços dobráveis para facilitar o transporte. Entretanto, como outros modelos da linha, não trazem estojo próprio na caixa.

A característica mais marcante dos fones é a duração da bateria. Segundo a fabricante, no 500BT, ela pode durar até 16 horas com uma única carga e, no 510BT, pode chegar até 40 horas de uso contínuo. De acordo com o site oficial, a bateria do 500BT pode ter autonomia de uma hora com cinco minutos de carregamento; já o 510BT promete autonomia de duas horas com cinco minutos na tomada. Para a carga completa, são necessárias duas horas para os dois dispositivos.