Jett no Valorant: veja curiosidades da agente coreana e dicas para jogar

Jett é uma das personages disponíveis em Valorant , FPS da Riot Games . A sul-coreana é parte do elenco de agentes que está no game desde o beta, e também apareceu em materiais de divulgação sobre o game junto ao britânico Phoenix. Indicada para quem gosta de personagens ágeis, a duelista utiliza o poder do vento a seu favor para atravessar o mapa como apenas ela consegue. Jett tem uma das maiores curvas de aprendizado do jogo, uma jogabilidade estilo alto risco e recompensa, é perita no X1 e em flankear o inimigo. A seguir, conheça a biografia, habilidades e dicas para jogar de Jett.

Jett é uma das primeiras agentes disponíveis em Valorant; veja curiosidades e dicas para mandar bem

Quem é Jett?

Jett é originária de Insa-dong, bairro localizado em Seul, a capital da Coreia do Sul. Curiosamente, esta informação é confirmada por um de seus sprays, cujos caracteres em coreano representam o nome do bairro.

Antes de tornar-se parte do Protocolo Valorant, a jovem, cujo nome real é Sunwoo Han, ganhava a vida como chef de cozinha. No campo de batalha, ela é parte dos seis duelistas do game, junto a Phoenix, Reyna, Raze, Yoru e Neon. Por padrão, Jett carrega apenas granadas de fumaça e as facas da ultimate. Apesar disso, não se engane: ela pode entrar e sair de situações com eficiência e criar vantagem em favor do seu time.

Jett é uma das duelistas de Valorant, e sua marca registrada é a alta mobilidade

A voz original de Jett é de Shannon Williams, ex-cantora de kpop e atualmente streamer da Twitch pela GenG. No Brasil, sua voz é de Jussara Marques, um dos nomes mais icônicos da dublagem nacional. Entre seus principais trabalhos estão personagens de animes como a Pan de Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, a Tashigi de One Piece, e a Bonnie de Pokémon XY.

Habilidades

Passiva

Com sua passiva Jett pode deslizar segurando o botão de salto. Isso a permite criar jogadas e encontrar rotas de fuga adicionais sem sofrer dano de queda.

Jett pode alcançar ângulos e locais diferenciados com o seu Q

Corrente Ascendente (Q)

Apertando a tecla "Q", Jett salta bem alto no ar. Esta habilidade é mais útil do que pode parecer a primeira vista, pois permite a agente alcançar pontos do mapa, e ângulos de visão que apenas ela conseguiria.

Brisa de Impulso (E)

Aperte a tecla "E" para que Jett dê um dash na direção atual de movimento dela. Caso a agente esteja parada, ela será impelida para frente. Esta é uma grande ferramenta para a duelista entrar no spike site inimigo, evitando contratempos como as armadilhas da Killjoy e os efeitos de lentidão da Sage, e ainda assim conseguir um abate para sair com a vantagem.

Com seu E, Jett tem um dash que pode ser usado de forma ofensiva ou defensiva

Erupção das Brumas (C)

Ao apertar a tecla "C", Jett lança uma granada que se expande numa nuvem de fumaça assim que atinge a superfície. Segurar o botão da habilidade faz a fumaça curvar na direção da mira da agente. Embora não dure tanto quanto outras granadas, a Erupção das Brumas pode ser usada para bloquear a visão de sinpers, como forma de escape e para deter o avanço dos inimigos.

A smoke da Jett não é das mais duráveis, mas ainda assim tem sua utilidade

Tormenta de Aço (X)

Quando o jogador aperta a tecla "X", Jett equipa um conjunto de facas altamente precisas. Com o clique esquerdo do mouse a duelista atira uma das facas, que é recarregada se ela conseguir um abate. Já com o clique direito do mouse ela arremessa todas as facas restantes, mas não irá recarregá-las caso consiga eliminar um inimigo.

Jett equipa uma série de lâminas mortais em sua ultimate

Como jogar de Jett?

Corrente Ascendente (Q)

Aproveite o posicionamento privilegiado proporcionado pela habilidade, e acerte os inimigos de pontos do mapa nos quais eles não estão esperando;

A Corrente Ascendente tem duas cargas as quais podem ser usadas de forma combinada. Assim que você usar o primeiro salto e estiver no limite de altura, use a segunda carga para pular ainda mais alto;

Brisa de Impulso (E)

É uma habilidade perfeita para ganhar uma pequena vantagem, mesmo sem ter muitos créditos para comprar armas e itens;

Procure manter um posicionamento que permita usar o dash para sair da linha de visão adversária;

Erupção das Brumas (C)

O local onde a granada caiu pode ser visto no minimapa, o que permite saber se você acertou o ângulo desejado;

Você pode manipular os inimigos curvando granadas nos cantos o mais longe possível de você. Isso fará eles pensarem que você está em um local diferente de onde realmente está;

Tormenta de Aço (X)