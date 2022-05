Kindle antigo perderá acesso a loja de livros digitais; entenda mudança

Modelos mais antigos do Kindle não poderão mais acessar e comprar e-books na loja virtual da Amazon. De acordo com o site Good E-reader, usuários americanos que têm o Kindle de 2ª, 4ª e 5ª geração, bem como donos dos modelos Kindle DX e Kindle Keyboard, receberam um email da empresa informando que seus dispositivos não poderão mais adquirir livros virtuais a partir de agosto . Até o momento, a Amazon não confirmou oficialmente a medida. Também não há informações sobre o impacto no Brasil.