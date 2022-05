Lançamento do Xiaomi 12 no Brasil ganha data oficial

A Xiaomi anunciou nesta quinta-feira (5) que o lançamento do Xiaomi 12 no Brasil ocorrerá no dia 10 de maio. Por meio de publicação no Twitter, a fabricante chinesa destacou a data do anúncio e aproveitou para ressaltar recursos do celular com ficha técnica de ponta, como a câmera tripla de 50 MP e foco automático. O preço do Xiaomi 12 é mantido em sigilo por enquanto.