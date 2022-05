Lançamentos da Netflix em junho: veja estreias de filmes e séries

Os lançamentos da Netflix em junho de 2022 foram divulgados na quarta-feira (25). Uma das novidades é a série brasileira “Maldivas”, que chega ao streaming no dia 15 e tem Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Sheron Menezzes no elenco. No dia 24, o seriado “La Casa de Papel: Coreia” também chega ao catálogo. A produção é uma versão sul-coreana do sucesso policial que conta a história de um assalto à Casa da Moeda. A Netflix também receberá novos episódios de “The Umbrella Academy” e a última temporada de “Peaky Blinders”.