Lançamentos do Globoplay em maio: veja séries e novelas que chegam este mês

Os lançamentos do Globoplay em maio foram anunciados pelo streaming na terça-feira (3). Entre os destaques está a novela “Anjo Mau”, remake produzido em 1997 com Glória Pires no papel da protagonista Nice. Outra novela que entrará no catálogo é “Lua Cheia de Amor”, de 1990. Também resgatada da TV Globo, a minissérie “Anos Dourados” chega à plataforma na íntegra na próxima segunda-feira, dia 9.