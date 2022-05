Lhama de suprimentos Fortnite: veja como resgatar itens do PlayStation

A Epic Games lançou o "Desafio Lhama de Suprimentos" para os jogadores de Fortnite no PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5). O objetivo da comunidade será sobreviver ao máximo de círculos da tempestade possível para ganhar recompensas, que incluem itens como avatares, telas de carregamento e asas-deltas. Por ser um desafio da comunidade, todos os jogadores colaborarão com um contador de círculos da tempestade sobrevividos, seja no Battle Royale do Fortnite ou no modo Construção Zero, para que cada um dos prêmios seja liberado.