Logitech anuncia teclado gamer silencioso e sem luzes RGB

A Logitech anunciou o lançamento do teclado MX Mechanical, um periférico que possui várias das principais características e do conforto de um produto gamer, mas não apresenta as luzes RGB típicas de aparelhos para jogos. Voltado para profissionais, o teclado tecnológico foi revelado nesta terça-feira (24) e tem o preço sugerido de US$ 170 em sua versão padrão, cerca de R$ 816 em conversão direta e sem os impostos. Existe também uma versão mais compacta que custa US$ 150, por volta de R$ 720.

Por ser um teclado pensado para o home office, o MX Mechanical possui alguns ajustes em seus switches para reduzir o ruído das teclas. Fora isso, de acordo com a Logitech, o lançamento usa os mesmos componentes encontrados em teclados gamers. Ele está disponível nas três versões: silencioso, linear e tátil, esta última no padrão em que os jogadores estão acostumados.

2 de 3 Teclado MX Mechanical será vendido em duas versões de tamanho — Foto: Reprodução/Engadget Teclado MX Mechanical será vendido em duas versões de tamanho — Foto: Reprodução/Engadget

De acordo com o site Engadget, as teclas do novo teclado da Logitech possuem 19 mm de altura, o que tende a oferecer melhor conforto na hora de digitar. O jornalista Sam Rutherford, que testou os produtos por uma semana, assegura que as teclas realmente fazem menos barulho e não percebeu balanço lateral entre elas.

Apesar de não ter a iluminação RGB, com todas as suas milhões de combinações de cores, o novo teclado ainda é iluminado com uma cor branca, com brilhos e efeitos ajustáveis, segundo os testes feito pelo Engadget.

3 de 3 MX Mechanical Mini possui setas em tamanho real — Foto: Reprodução/Engadget MX Mechanical Mini possui setas em tamanho real — Foto: Reprodução/Engadget

A grande diferença entre o MX Mechanical e o MX Mechanical Mini é a presença de um teclado alfanumérico na primeira versão, enquanto o segundo possui as teclas de navegação dispostas de forma vertical.

Apesar do teclado mini ter 75% do tamanho do formato original, a Logitech optou por manter as setas da mesma dimensão. Por outro lado, elas estão mais apertadas entre as teclas “Shift” e “Ctrl”, o que tende a ocasionar digitações acidentais para quem não está acostumado com este perfil de teclado.