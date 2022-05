Major CS:GO: como assistir aos jogos da FURIA e Imperial no Legends Stage

FURIA Esports e Imperial Esports jogam neste sábado (14) pelo Legends Stage do PGL Major Antwerp 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A FURIA fará sua estreia no mundial contra a Team Spirit, às 9h30, no horário oficial de Brasília, enquanto a Imperial jogará às 10h45 contra a equipe BIG. A transmissão dos jogos é realizada pelos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube . Streamers brasileiros, como Alexandre "gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira, também fazem acompanham os jogos em seus respectivos canais na Twitch .

1 de 2 FURIA e Imperial representam o Brasil no Legends Stage do PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL FURIA e Imperial representam o Brasil no Legends Stage do PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL

A partida de sábado (14) será o primeiro compromisso da FURIA no mundial. Os brasileiros já haviam conquistado uma vaga no Legends Stage por antecipação, graças ao título no RMR das Américas. A Imperial Esports, por sua vez, precisou passar pela fase de abertura, o Challengers Stage, para continuar na competição. A campanha realizada pela equipe na primeira fase apresentou altos e baixos, mas se encerrou com uma vitória convincente de 2–0 contra a forZe. Agora, os dois times brasileiros acompanham outras 14 equipes na busca pelas oito vagas disponíveis na última fase, o Champions Stage.

Vale lembrar que o Legends Stage seguirá utilizando do formato suíço, o mesmo usado no Challengers Stage. Esse sistema organiza os duelos com base nas seeds das participantes, colocando equipes com as melhores seeds para jogar contra rivais com seeds piores. Estarão classificadas para a próxima fase as participantes que chegarem a três vitórias. Em contrapartida, a equipe será eliminada caso seja derrotada três vezes.

2 de 2 Imperial, o Last Dance de FalleN, continua viva no Major de CS:GO — Foto: Divulgação/PGL Imperial, o Last Dance de FalleN, continua viva no Major de CS:GO — Foto: Divulgação/PGL

Os primeiros jogos serão decididos em séries melhores de uma partida (MD1). Melhores de três partidas (MD3) ocorrem apenas quando o confronto vale a classificação ou a permanência no torneio. Logo abaixo, você pode conferir os horários da primeira rodada de sábado (14).

Heroic x Team Liquid (7h)

Copenhagen Flames x Bad News Eagles (7h)

Ninjas in Pyjamas x Team Vitality (8h15)

Cloud9 x Outsiders (8h15)

FaZe Clan x ENCE (9h30)

FURIA Esports x Team Spirit (9h30)

Natus Vincere x G2 Esports (10h45)

BIG x Imperial Esports (10h45)

Vale ressaltar que a segunda rodada também acontecerá no sábado (14), logo após o encerramento da primeira rodada. Os duelos da rodada seguinte serão definidos com base nos resultados anteriores. Equipes que vencerem na estreia enfrentarão equipes que também tiveram o resultado positivo. A mesma regra se aplica para as equipes derrotadas, que enfrentarão uma oponente que também perdeu no primeiro jogo. Lembrando que esse é apenas o primeiro dia de Legends Stage e que a respectiva fase será encerrada somente na próxima terça-feira (17).

Com informações de HLTV e Liquipedia