Major de CS:GO: FURIA vence seu 1º jogo e Imperial se complica no Legends

A FURIA Esports venceu sua primeira partida no Legends Stage do PGL Major Antwerp 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Depois de uma dura derrota contra a Team Spirit , a FURIA se recuperou com uma atuação dominante contra a Team Liquid na Ancient para se recuperar na competição. Logo em seguida, a Imperial Esports jogou contra a G2 Esports e fez um duelo muito acirrado na Mirage . Infelizmente para os brasileiros, o jovem Ilya "m0NESY" Osipov fez a diferença para a G2 e foi crucial para assegurar a vitória por 16–12. Essa foi a segunda derrota da Imperial, que será eliminada se sofrer um novo revés no Legends Stage.

A próxima rodada do PGL Major Antwerp 2022 acontece neste domingo (15) a partir das 7h, no horário oficial de Brasília. FURIA joga contra a BIG, enquanto a Imperial encara a Bad News Eagles. A transmissão dos jogos é realizada ao vivo nos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube. Streamers brasileiros, como Alexandre "gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira, também transmitem o torneio em seus canais na Twitch. Confira, a seguir, os detalhes da segunda rodada e os horários dos próximos jogos.

FURIA Esports x Team Liquid (Ancient)

A FURIA conseguiu fazer um CT muito sólido na Ancient. Os brasileiros venceram o round pistol e buscaram o 3–0 no marcador. Apesar de os norte-americanos conseguirem vencer o primeiro armado, a FURIA se manteve firme no mapa e não teve dificuldades em emplacar uma sequência de cinco rounds. Keith "NAF" Markovic liderou sua equipe em uma recuperação na reta final dessa metade, mas a FURIA conseguiu permanecer na vantagem de 10–5.

Na virada de lados, pouco mudou a situação do jogo. A FURIA também se mostrou forte no lado TR, venceu o segundo pistol e garantiu mais três rounds em sequência com a vantagem econômica. Novamente, a Liquid tentou assustar, emplacando três rounds seguidos, mas Yuri "yuurih" Boian estava lá realizando uma atuação impecável na Ancient para manter a tranquilidade para sua equipe. No final, vitória de 16–9 sem sustos para a FURIA.

Imperial Esports x G2 Esports (Mirage)

A Mirage começou de forma dramática para a Imperial. A G2 Esports venceu rapidamente os quatro primeiros rounds, viu os brasileiros fazerem o primeiro ponto em um armado e devolveram logo em seguida para abrir 5–1 no marcador. No round seguinte, Lincoln "fnx" Lau fez um belo spray para levar dois oponentes, e Ricardo "Boltz" Prass aproveitou do espaço para levar mais um, plantar a C4 e garantir o segundo ponto. A vitória animou a Imperial, que buscou a virada no placar em 7–6. Porém, os primos Nikola "NiKo" Kovač e Nemanja "huNter-" Kovač conseguiram evitar a desvantagem nessa metade e mantiveram a G2 à frente com 8–7.

Na virada de lados, a G2 voltou a vencer o round pistol e colocou mais pressão sobre a Imperial. No primeiro armado, um confronto muito equilibrado onde quase que o 3K de Ilya "m0NESY" Osipov garantiu a vitória para a G2. No entanto, Boltz e Vinícius "VINI" Figueiredo venceram o 2v2 final e asseguraram a vitória para a equipe brasileira. m0NESY voltou a brilhar com um clutch no 1v3 no bombsite B, mas a Imperial não desanimou, venceu mais duas e virou o placar para 12–11. Infelizmente, a G2 passou a gostar do jogo e encaixou de vez o seu TR para virar o placar e vencer por 16–12.

Resultados da segunda rodada

Equipes 1–0 (uma vitória)

Heroic 12 x 16 Team Spirit

Copenhagen Flames 16 x 8 ENCE

16 x 8 ENCE BIG 8 x 16 Natus Vincere

Cloud9 14 x 16 Ninjas in Pyjamas

Equipes 0–1 (uma derrota)

Team Vitality 8 x 16 Outsiders

FaZe Clan 16 x 4 Bad News Eagles

16 x 4 Bad News Eagles FURIA Esports 16 x 9 Team Liquid

16 x 9 Team Liquid G2 Esports 16 x 12 Imperial Esports

Próximos jogos

O Legends Stage continua neste domingo (15) com a terceira rodada. Dessa vez, haverá jogos pela classificação entre equipes 2–0 (duas vitórias) e duelos valendo a permanência entre os times 0–2 (duas derrotas). Esses serão os primeiros confrontos dessa fase que serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Ainda haverá os jogos entre equipes 1–1 (uma vitória e uma derrota), que serão jogados em mapas únicos. Veja quais serão os jogos de domingo (15) e seus respectivos horários:

Equipes 1–1 (uma vitória e uma derrota)

Heroic x G2 Esports (7h)

ENCE x Outsiders (7h)

Cloud9 x FaZe Clan (8h15)

BIG x FURIA Esports (8h15)

Equipes 2–0 (duas vitórias)

Team Spirit x Copenhagen Flames (9h30)

Natus Vincere x Ninjas in Pyjamas (13h15)

Equipes 0–2 (duas derrotas)

Team Vitality x Team Liquid (9h30)

Bad News Eagles x Imperial Esports (13h15)